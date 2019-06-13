الامارات | 3813 طالباً وطالبة في الفصل الصيفي بجامعة زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن 3813 طالباً وطالبة في الفصل الصيفي بجامعة زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت إحصاءات القبول في الفصل الدراسي الصيفي، الذي بدأ أخيراً بجامعة زايد، تزايداً لافتاً، إذ بلغ إجمالي عدد المسجلين هذا العام 3813 طالباً وطالبة، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي (2926 طالباً وطالبة).

وتتواصل الدراسة في فرعي الجامعة بأبوظبي ودبي حتى نهاية الفصل في 23 يوليو المقبل، ثم تُعقد الاختبارات في اليومين التاليين 24 و25، ويعقبها إعلان النتائج الثلاثاء (30 يوليو).

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وتتوزع أعداد الدارسين في كليات التخصص على 3540 طالباً وطالبة، بينهم في فرع أبوظبي 2218 طالباً وطالبة، (1884 طالبة و334 طالباً)، بينما يبلغ عددهم في فرع دبي 1322 طالباً وطالبة (1318 طالبة وأربعة طلاب).

وتتوزع أعداد الدارسين في «برنامج الجسر الأكاديمي» بالمرحلة التمهيدية على 273 طالباً وطالبة، بينهم 152 طالباً وطالبة في فرع أبوظبي (126 طالبة و26 طالباً)، وفي فرع دبي 93 طالباً وطالبة (89 طالبة وأربعة طلاب).

وصرح مدير الجامعة، الدكتور رياض المهيدب، بأن 260 مساقاً دراسياً تغطي جميع التخصصات طرحتها الجامعة في الفرعين للطلاب والطالبات الذين رغبوا في استكمال دراستهم خلال الإجازة الصيفية، بمختلف المجالات التي توفرها الجامعة من خلال كلياتها التخصصية السبع: التربية، علوم الاتصال والإعلام، الإدارة، الابتكار التقني، العلوم الطبيعية والصحية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، والفنون والصناعات الإبداعية. وأضاف أن الجامعة حريصة على طرح مساقات الفصل الدراسي الصيفي في كل عام كجزء من استراتيجيتها التي تؤكد توفير برامج تعليمية متطورة للطلبة تتواءم أوقاتها بمرونة مع استعداداتهم للتحصيل الدراسي في مختلف فصول السنة، مشيراً إلى أن هذه البرامج تعمل على تنمية مهارات الدارسين، وتسهم في ترشيد مساراتهم المهنية ورفع مستويات أدائهم الوظيفي بعد التخرج، كما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً باهتمامات المجتمع وقطاعاته المختلفة.