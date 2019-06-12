سفير برلين لدى الدولة: الإمارات شريكنا التجاري الأهم في المنطقة

أبوظبي (وام)

أكد إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتفقان على ضرورة احترام كل دول العالم للقوانين الدولية والاتفاقات الثنائية وسيادة كل دولة على أراضيها والالتزام بعلاقات حسن الجوار، مشيراً إلى أن الدولتين تتفقان أيضاً على أنه لا يوجد حل عسكري للمشكلات الإقليمية، وأنهما يؤمنان بأن مبدأ الدبلوماسية أولاً هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلول سلمية مستدامة.

وأشاد بعلاقات الصداقة القوية التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد عام 1971، مؤكداً أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لألمانيا ستُسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين الدولتين الصديقتين.

وأشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيبحثان خلال الزيارة سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الدولتين في المجالات الاقتصادية والثقافية، مؤكداً أن الطرفين يؤمنان بوجود إمكانية كبيرة لتطوير هذه الشراكة إلى آفاق أكثر رحابة.

وقال السفير الألماني، إن العلاقات الثنائية شهدت تطورات مهمة نتيجة سلسلة من الزيارات الرفيعة التي قام بها مسؤولون كبار من البلدين، مؤكداً أن ألمانيا تتطلع إلى مشاركة فعالة في «إكسبو 2020 دبي» تعكس رسوخ وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين وقدرتهما على تطويرها بشكل أكبر في المستقبل القريب.

وأكد أن الإمارات تُعد أهم شريك تجاري واستثماري لألمانيا في المنطقة العربية بحجم استثمارات يصل إلى 10 مليارات يورو سنوياً، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع و«إنترنت الأشياء» والذكاء الاصطناعي، وتوفير الطاقة والمياه والأغذية والاقتصاد الأخضر.

وعلى مستوى العلاقات السياسية، أكد السفير الألماني لدى الدولة، الثقة المتبادلة بين البلدين، وتواصل التشاور بين قيادتيهما في هذا الصدد، مشيراً إلى زيارة معالي هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الأخيرة إلى أبوظبي.