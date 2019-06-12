حاكم أم القيوين يشهد حفل تخرج طلبة مدارس الشارقة الأميركية الدولية

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، حفل تخريج الدفعة العشرين من مدارس الشارقة الأميركية الدولية، والذي أقيم مساء اليوم بقاعة البيت متوحد في أم القيوين.

كما شهد الحفل معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وسعادة عائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عائشة السيار رئيس مجلس إدارة مدارس الشارقة الأميركية الدولية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين، والكادر الإداري والتدريسي في مدارس الشارقة الأميركية الدولية.

وبدأت فعاليات الحفل بوصول صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، والشيوخ وكبار المسؤولين، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات ثم تلا أحد الخرجين آيات من الذكر الحكيم.

وألقت كارول عبود مديرة مدرسة الشارقة الأميركية الدولية بأم القيوين، كلمة رحبت فيها بصاحب السمو حاكم أم القيوين والشيوخ وكافة الحضور، لحضورهم الحفل الختامي لمدارس الشارقة الأميركية، مشيدة بالرعاية الكريمة التي تحظى بها المسيرة التربوية والتعليمية بالإمارة.

Advertisements

كما ألقت الشيخة مريم بنت سعود بن راشد المعلا كلمتها بالنيابة عن الخريجات، وأعربت فيها عن شكرها لصاحب السمو حاكم أم القيوين على دعمه المستمر واهتمامه بكافة الأمور المتعلقة بتطوير النشاط التعليمي بالإمارة، كما قدمت الشكر للكادر الإداري والتدريسي بمدرسة الشارقة الأميركية الدولية بأم القيوين.

وهنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين الخريجين والخريجات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح. وثمن سموه الجهود التي يبذلها العاملون من الكوادر الإدارية والتدريسية التي كان لها أثر عظيم في دفع مسيرة التعليم نحو آفاق التطوير والتجديد.

وسلّم صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال الحفل، شهادات التخرج للخريجين البالغ عددهم 212 طالباً وطالبة من طلاب الصف الثاني عشر، والذي شمل تخريج نجل وكريمة سموه، الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا والشيخة مريم بنت سعود بن راشد المعلا.

وتسلم سموه هدية تذكارية من الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا نيابة عن الطلبة الخريجين. وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية لصاحب السمو حاكم أم القيوين مع الخريجين.