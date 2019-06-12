الامارات | انتظام الدوام في "جيمس ولينغتون" غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدوام في "جيمس ولينغتون" غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مجموعة جيمس للتعليم انتظام الدوام والتدريس في مدرسة أكاديمية جيمس ولينجتون - شارع الخيل، كالمعتاد اعتباراً من غد الخميس في أعقاب الحادث الذي وقع اليوم في المدرسة.

وأضافت المجموعة للصحافيين أنها علقت الدروس مؤقتاً، اليوم (الأبعاء)، حرصاً على سلامة الطلبة والموظفين، مؤكدة أن أمنهم وسلامتهم أولوية قصوى بالنسبة لها.

ولفتت إلى أن شرطة دبي قامت بحل إشكالية الحادث بسرعة شديدة تستحق الثناء عليها، وهذا ما اعتاد عليه الجمهور والمجتمع منها. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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