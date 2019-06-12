شرطة أبوظبي تطلق مشروع اختبار القيادة الذكي للحصول على رخصة قيادة

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشروع اختبار القيادة الذكي، للراغبين بالحصول على رخصة قيادة مركبة، ضمن نطاق توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة السلامة المرورية على طرق إمارة أبوظبي.

ويكون الاختبار من خلال مركبة ذكية تحتوي على أنظمة متطورة لمراقبة وتوجيه وتقييم أداء السائق المستجد خلال الاختبار، في تقرير آلي يسجل النتيجة في الملف المروري مباشرة.

وكان معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، قد اطلع اليوم على إحدى مركبات المشروع وتجهيزاتها الذكية، بحضور العميد خليفة الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي.

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واستمع قائد عام شرطة أبوظبي إلى شرح من العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، عن آلية عمل المركبة، وأهمية المشروع في الحد من حوادث المرور وتقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وسيطبق المشروع في مراكز الفحص الرئيسية الثلاث في أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، بحيث يحتوي كل مركز على غرف مراقبة للمشرفين على الاختبار وأنظمة إلكترونية وشاشات عرض للمراقبة، ومؤشرات الأداء.

وسيتم توفير 32 مركبة اختبار ذكية، منها 19 مركبة بنظام حقن (جير) أوتوماتيكي، و13 عادياً، و28 حافلة، وترتبط جميعها مع غرف التحكم والمراقبة من خلال شبكة اتصالات متطورة.