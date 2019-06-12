لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وأرمينيا تناقش تعزيز علاقات التعاون

انطلقت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة أبوظبي، أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الخارجية في جمهورية أرمينيا.

وترأس أعمال اللجنة سعادة خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور سعادة محمد عيسى القطام الزعابي سفير الدولة لدى يريفان، وسعادة خالد العامري نائب مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين ترأس الجانب الأرميني سعادة جريكور هوفهانيسيان، نائب وزير الخارجية، بحضور سعادة مهير مكدوميان سفير أرمينيا لدى الدولة، وسعادة أرمين ميلكونيان مدير إدارة الشرق الأوسط.

وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الأقليمية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثالث للمشاورات السياسية في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً.