قرقاش: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل ونقدر الوساطة الإثيوبية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، أن الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل.
وأشار معاليه إلى أننا ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة، ولا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي".
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