بنك الإمارات دبي الوطني يطلق "أكاديمية الواقع الافتراضي" لتعزيز إمكانات تدريب الموظفين

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن إطلاق "أكاديمية الواقع الافتراضي" التي تتيح له توفير تجربة تعلم أكثر سهولة وتفاعلية لموظفيه.

وتقدّم المبادرة القائمة على الأجهزة المتحركة، نماذج تعليمية مصغرة عبر جلسات تفاعلية يستغرق استكمال الواحدة منها خمس دقائق فقط. ويستهدف البرنامج بدايةً فرق إدارة علاقات العملاء في قسمي الخدمات المصرفية المميزة؛ والخدمات المصرفية للأعمال، وذلك لمساعدتهم على صقل مهاراتهم وإثراء معارفهم وتمكينهم من الارتقاء بمعايير تجربة العملاء.

وفي معرض تعليقه على المبادرة، قال حسام الهاشمي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية المميزة في بنك الإمارات دبي الوطني: "أظهرت الدراسات أن متوسط مدة انتباه الإنسان بالدرجة القصوى من الاستيعاب يبلغ عشرة دقائق، الأمر الذي يحدّ من فاعلية التدريبات النظرية التقليدية الطويلة".

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وأضاف الهاشمي: "ومن هذا المنطلق، توفر مبادرة ’أكاديمية الواقع الافتراضي‘ الجديدة التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني منهجية جديدة ومبتكرة للتدريب عبر التعلّم التجريبي، والذي يعزز قدرة الموظفين على فهم انطباعات العملاء عبر سيناريوهات واقعية ضمن بيئة افتراضية. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستفضي إلى تجربة تعلم أغنى وأعمق بين أفراد فرق العمل، وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمونها لعملائنا الكرام".

وتشهد تقنيات الواقع الافتراضي إقبالاً متزايداً من المؤسسات والشركات دعماً للتعليم والتطوير، حيث تنتقل بالمستخدمين إلى غمار التجربة نفسها بدلاً من عرضها على الشاشة فقط، وذلك باستخدام تقنيات بصرية عالية الجودة تؤثر إيجاباً في عملية التعلم وتتيح تكرار الحالات الواقعية دون التعرض للمخاطر والعواقب المحتملة في الحياة اليومية.