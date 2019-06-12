ليو برنيت الشرق الأوسط وأفريقيا تفوز بعقد تقديم الخدمات الإبداعية لشركة بيئة

أعلنت ليو برنيت الشرق الأوسط وأفريقيا، عن فوزها بعقد تقديم الخدمات الإبداعية لشركة بيئة، الرائدة في مجال الاستدامة عبر الشرق الأوسط، لبناء علامتها التجارية وتعزيز مكانتها عبر المنطقة. وستقوم الوكالة في إطار عملياتها بتطوير إستراتيجية اتصال متكاملة لإعادة الإطلاق وتصميم حملات اتصال للشركة والعلامة التجارية لإقامة علاقة وثيقة مع عملاء "بيئة" ودفع عجلة أعمالها قدماً.

تطورت رؤية بيئة وطموحاتها، كمؤسسة تهدف بالدرجة الأولى لتحقيق أهداف استثنائية على نحو سريع في إطار الطموحات المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال رحلتها لخلق مستقبل صديق للبيئة. وقد أدى منهجها المستشرف للمستقبل إلى إنشاء محفظة متنوعة، إضافة إلى دوره كمحرك رئيسي ساهم في نقل الشركة لتصبح مجموعة قابضة برؤية جديدة تتمثل في "ريادة حياة مستدامة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق".

وتعليقاً على التعاون قال خالد الحريمل ، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة بيئة: " يمتد تأثيرنا على حياة الناس والرفاهية الوطنية إلى ما وراء الإدارة البيئية الشاملة وصولاً إلى تأسيس كيان تقدمي ذو تأثير إيجابي على جميع جوانب الاستدامة ومستويات المعيشة. لقد اخترنا ليو برنيت بهدف تحقيق رؤيتنا عبر برنامج اتصالات متطور ومتكامل يساعد جمهورنا على تبني هويتنا الجديدة. "

وتتبنى شركة بيئة، بهدف تعزيز استراتيجية النمو التي تركز على دمج الاستدامة والابتكار، تقنيات الجيل التالي وتمكين الاقتصاد المستقبلي الذي يسد الفجوة بين النمو الاقتصادي والوعي البيئي.

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وبصفتها وكالة إبداعية ورقمية، ستقوم شركة ليو برنيت الشرق الأوسط وأفريقيا بإنشاء بنية تحتية تسويقية متطورة لتقديم رسائل موحدة عبر قنوات متعددة لدعم شركة بيئة في تحقيق أهداف التواصل الخاصة بها.

ومن جهته كمال دمشقية، الرئيس التنفيذي للعمليات في بابليسيس كوميونيكيشن: "تعتبر شراكتنا الجديدة مع بيئة استثنائية للغاية فهي شركة رائدة في مواجهة التحديات الحرجة والتعامل مع التأثيرات الاجتماعية، وبالمقابل ستساهم العمليات الإبداعية التي نطورها في ليو برنيت بتعزيز رحلتهم المستدامة نحو المستقبل. ونحن متحمسون للإنطلاق في شراكتنا والتعاون معهم لإحداث فرق في المجتمع الإماراتي".

ستقدم وكالة ليو برنيت الدعم الاستراتيجي لفريق بيئة ، عبر التعاون فيما بينهم لتطوير استراتيجية اتصال طويلة الأجل لدفع أهداف العلامة التجارية قدماً.