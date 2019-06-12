حققت "فينسيتور العقارية" 100 % مبيعات المرحلة الأولى من مشروعها الأخير "بنيسري" في غضون 21 يوماً فقط

فينسيتور العقارية أحد مطوري العقارات، تحرز إنجازاً من خلال بيع 108 وحده سكنية في غضون 21 يوماً فقط من وقت إطلاق مشروعهم الثالث "بنيسري"، الذي تم إطلاقه في 2 مايو 2019 بتكلفة 375 مليون درهم، بثلاث خطط سداد طويلة الأجل مدتها 7 سنوات، لتتناسب مع الأوضاع المختلفة للمستثمرين، مع ضمان عائد إيجاري مضمون 8% يتضمنه عقد البيع بين الشركة والعميل، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

حيث أضافت فينسيتور العقارية من خلال "بنيسري"، 380 وحدة سكنية ذات علامات تجارية للسوق العقاري بدبي، لتتراوح ما بين الاستوديوهات والشقق الفاخرة المكونة من 3 غرف نوم، ويقع المشروع في منطقة أرجان، بجانب حديقة ميراكل، وتبلغ مساحه مشروع "بنيسري" المبنية 480 ألف قدم مربع، وتبلغ المساحة الصافية القابلة للبيع 285,000 قدم مربع كمساحة سكنية صافية، مما يوفر مساحة مجتمعية كبيرة – ليكون حوالي 180٪ من المناطق المجتمعية المجانية مستخدمة للرفاهية.

وتم التخطيط لتسليم المشروع في عام 2021، حيث يأتي مشروع "بنيسري" بعد مشروعين حققوا نسبة مبيعات كاملة، حيث تم تسليم المشروع الأول بالفعل "فينسيتور بالاسيو" في عام 2017، ومن المقرر تسليم المشروع الثاني " فينسيتور بوليفارد " بالربع الرابع من العام الجاري ليتم إعلان تسليم المشروع الثاني قبل الموعد الذي أعلن عنه.

وقال فيجاي دوشي، رئيس مجلس إدارة شركة فينسيتور العقارية " هذا مؤشر جيد جداً علي حركة السوق العقاري بدبي، وشهادة كبيرة على المصداقية والتراث التي تقوم ببناءهما شركة فينسيتور العقارية في هذا الوقت القصير لتعكس ثقة المستثمر في السوق العقاري الأفضل بالمنطقة".