هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تعزز حملاتها الترويجية للإمارة في الأسواق الأوروبية

نظّمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الشهر الماضي جولة ترويجية في عدد من مدن ألمانيا والمملكة المتحدة، معززة مكانتها في الأسواق الأوروبية، وجمعت الجولة أكثر من 370 من ممثيلي وكلاء السفر ومنظّمي الرحلات السياحية. وجاءت هذه الجولة تماشياً مع استراتيجيت الهيئة الرامية إلى لجذب 1.5 مليون زائر لها بحلول عام 2021، وأهدافها الرامية لتكثّيف تركيزها على التعريف بالخيارات والفعاليات والمعالم المتنوعة التي توفرها الإمارة في الأسواق الأوروبية الرئيسية.

وشملت الجولة الترويجية عدداً من المدن الرئيسية بما فيها: هامبورج وشتوتغارت وفرانكفورت ولندن وبيرمنغهام وليفربول وإدنبره، بهدف لقاء ممثلين عن قطاع السياحة والسفر لتعريفهم بالخيارات السياحية المتنوعة التي تقدمها إمارة رأس الخيمة لاسيما الشواطئ الساحرة والصحراء الذهبية والمناظر الجبلية الخلابة ونشاطات المغامرات المشوقة.

وتم تنظيم الجولة الترويجية في أماكن شهيرة على غرار استاد الإمارات في لندن وقلعة أدنبره، وأتاحت للمشاركين فرصة استكشاف العروض الفريدة والمعالم السياحية التي تقدّمها رأس الخيمة، وذلك عبر عروض تقديمية وفعاليات للتواصل ومسابقات تفاعلية.

وفي هذا السياق، قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "نحن على ثقة بأن المزيج الفريد الذي توفره إمارة رأس الخيمة من ضيافة عربية أصيلة وشواطئ خلاّبة ومغامرات مشوقة في الهواء الطلق سيحظى بإعجاب العديد من شركات السياحة والسفر في أوروبا. فقد شهدت رأس الخيمة زيادة كبيرة في أعداد الزوار القادمين من أوروبا خلال العامين الماضيين، وبالتالي، يعد برنامج الجولة الجاري وسيلة مثالية للترويج لما تقدمه إمارة رأس الخيمة لزوارها الأوروبيين من تجارب مميزة والاستمتاع بأشعة الشمس على مدار العام".

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وأضاف مطر: "فيما نسعى إلى تحقيق هدفنا المتمثل في استقبال 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021 و3 ملايين بحلول عام 2025، فإننا نحرص على التواصل المباشر مع رواد قطاع السفر في الأسواق الرئيسية التي نستهدفها، وتعريفهم بعروض إمارة رأس الخيمة السياحية وما توفره للزوار من معالم ونشاطات مميزة ".

وتواصل ألمانيا تصدر قائمة الأسواق الدولية بتعداد زوار يصل إلى 83531 زائراً؛ تليها روسيا مسجلة 83،605 زائراً، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد زوار بلغ 63054 زائراً. وتتمتع إمارة رأس الخيمة بجاذبية قوية للسياح الدوليين الذين شكلوا 62٪ من إجمالي زوار الإمارة في عام 2018. ويعود ذلك إلى تاريخها العريق الذي يعود إلى أكثر من 7 آلاف عام، وتراثها العربي الأصيل ومعالمها السياحية المتنوعة ومناظرها الطبيعية الخلّابة وتجارب الاستجمام الفاخرة التي توفرها.