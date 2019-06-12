الامارات | زراعة السبابة مكان الإبهام لتمكين طفل مواطن من استخدام يده

شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة السبابة مكان الإبهام لتمكين طفل مواطن من استخدام يده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشفى توام في العين، عن إجراء عملية جراحية ناجحة متقدمة لإعادة زراعة السبابة لتعمل كإبهام لطفل إماراتي يبلغ من العمر سنة ونصف ولد بتشوه خلقي في إصبع الإبهام، مشيراً إلى أن العملية الجراحية شهدت اللجوء إلى العديد من التنقيات الطبية كتشريح الأعصاب والأوعية الدموية تحت المجهر، وتقصير وإعادة وضع العظام في زاوية خاصة، ليبدأ الطفل بعد ثلاثة أسابيع باستخدام الإبهام بطريقة طبيعية.

وأوضح رئيس الفريق الجراحي، جراح التجميل في مستشفى توام، الدكتور عمار الضامن، أن الطفل لم يكن قادرًا على استخدام أو حمل الأشياء باليد التي كانت تفتقد لوجود الإبهام، مشيراً إلى أن العملية التجميلية والعلاجية التي تم بإجرائها شهدت نجاحًا منقطع النظير، حيث تحسنت وظيفة اليد كثيراً وبدأ الطفل باستخدامها بشكل صحيح، بالإضافة إلى أن نقل إصبع السبابة وزراعته كإبهام ساهم بشكل كبير في تجميل مظهر اليد، إذ أنه بالكاد يستطيع أي شخص ملاحظة فقدان الطفل لإصبع السبابة".

فيما عبرت والدة الطفل عن سعادتها بالتحسن الكبير الذي حدث لحالة طفلها حيث أصبح الآن قادرًا على استخدام يده بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن الشكل الجمالي لليد أصبح طبيعي إلى حد كبير جداً ، مؤكدة أن نجاح الجراحة سيعود بأثر إيجابي على الجانب النفسي للطفل.

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من جانبه قال المدير الطبي لمستشفى توام، الدكتور سلطان بن كرم: "إن مثل هذه النجاحات تثبت مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى توام، ومن الجدير بالذكر أن "مستشفى توام" يقدم خدمات طبية شاملة وملتزمة بتقديم الرعاية الطبية في جميع مناطق العلاج. كما وأن أطباء "مستشفى توام" يعدون من أفضل الأطباء في المنطقة، حيث يتم تحديث العلاج والممارسات بشكل دائم ومستند على الأدلة العلمية".

جدير بالذكر أن مستشفى توام، أحرز تقدما كبيراً في علاج المرضى الذين يعانون من العيوب الخلقية الولادية خاصة وأن هذه التشوهات الخلقية التي من الممكن أن تتداخل مع نمو اليد السليمة وتسبب مشاكل كبيرة في استخدامها، إلا أن التقنيات الجراحية الحديثة المتوفرة بالمستشفى، والفريق الطبي المتميز يسهم في تصحيح معظم العيوب في سن مبكرة جدا، في بعض الحالات خلال مرحلة الطفولة، وفي حالات أخرى خلال ثلاث سنوات من العمر، والسماح للنمو الطبيعي لليد واسترجاع وظيفتها.