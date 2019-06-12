الامارات | بالفيديو.. سيارة رقمية للرقابة على المواقف في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سيارة رقمية للرقابة على المواقف في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت بلدية مدينة الشارقة عمليات التشديد على أماكن الاصطفاف العامة في الشارقة بشكل رقمي في خطوة لمساعدة فرق التفتيش في جميع أنحاء الإمارة لرصد تجاوزات المواقف، وذلك من خلال سيارة المسح الرقمي الأولى من نوعها التي يمكنها رصد ما يصل إلى 3000 سيارة في الساعة، والتأكد ما إذا تمت عملية الدفع مقابل وقوف السيارات أم لا.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية الشارقة علي أحمد أبو غازيين لـ "الإمارات اليوم" أن السيارة الجديدة ستساعد إدارة المواقف العامة والمفتشين على توفير الكثير من الوقت والجهد لفرق التفتيش في الشارقة لحل مشاكل الاصطفاف في الإمارة، مشيراً إلى أنها ستمسح عدد كبير من السيارات بزمن قصير، لافتاً إلى أن الطقس في دولة الإمارات خاصة في الصيف حار جداً، ما جعل الإدارة تعمل على ابتكار وإضافة هذه السيارة للتخفيف على المفتشين التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير.

وبين بأن السيارة الرقمية الجديدة جُهزت بعدد من الكاميرات والحساسات لرصد انتهاكات الاصطفاف مع توفير البيانات والإحصاءات عن النسبة المئوية لعمليات الاصطفاف ووقتها، مع معدلات استخدام وسائل الدفع المختلفة.