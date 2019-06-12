الامارات | القائد العام لشرطة دبي يكشف لـ "لإمارات اليوم" طبيعة المادة المشبوهة في مدرسة جيمس

شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العام لشرطة دبي يكشف لـ "لإمارات اليوم" طبيعة المادة المشبوهة في مدرسة جيمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري لـ"الإمارات اليوم" أنه لا شيء يثير القلق في مدرسة جيمس ويلنجتون بمنطقة البرشاء، لافتاً إلى أن أم أحد الطلبة تركت مادة عبارة عن مسحوق نظافة في المدرسة، ما اثار قلق إدارتها ودفعها إلى اتخاذ إجراء متعجل غير محسوب وهو صرف الطلبة، دون الرجوع إلى شرطة دبي.

وقال المري إن شرطة دبي اتخذت إجراءات فورية، وتأكدت من طبيعة المادة التي تركتها الأم، وجرى استدعاؤها لمعرفة دوافعها للقيام بذلك، مشيراً إلى أنها امرأة لاتينية في العقد الثالث من عمرها، دخلت إلى المدرسة مستخدمة تصريح الدخول المخصص للآباء، وتركت تلك المادة وغادرت.

وأوضح أن تصرف المدرسة أثار نوعاً من الجدل في واقعة لا تستحق، مؤكداً أن اليوم الدراسي سار بشكل طبيعي واعتيادي، والأوضاع الأمنية مستتبة ولا شيء يستدعي القلق إطلاقاً.