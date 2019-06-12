الامارات | "المعرفة": إنهاء دوام طلبة "جيمس ويلينجتون" حفاظاً على سلامتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرفة": إنهاء دوام طلبة "جيمس ويلينجتون" حفاظاً على سلامتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، "الإمارات اليوم" بأنها وجهت بإنهاء دوام الطلبة من مدرسة جيمس ويلينجتون، اليوم، وعودتهم إلى منازلهم، بناء على طلب المدرسة، حفاظاً على سلامة الطلبة.

ومن جانبها، أفادت مجموعة جيمس للتعليم التابعة لها المدرسة التي وقع فيها الحادث، بأن السلطات المختصة تحقق حالياً في الظروف المحيطة بوقوع حادث في إحدى مدارس المجموعة صباح اليوم، مؤكدة أن جميع الطلبة بأمان وتحت إشراف إدارة المدرسة.