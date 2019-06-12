شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرفة": إنهاء دوام طلبة "جيمس ويلينجتون" حفاظاً على سلامتهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، "الإمارات اليوم" بأنها وجهت بإنهاء دوام الطلبة من مدرسة جيمس ويلينجتون، اليوم، وعودتهم إلى منازلهم، بناء على طلب المدرسة، حفاظاً على سلامة الطلبة.
ومن جانبها، أفادت مجموعة جيمس للتعليم التابعة لها المدرسة التي وقع فيها الحادث، بأن السلطات المختصة تحقق حالياً في الظروف المحيطة بوقوع حادث في إحدى مدارس المجموعة صباح اليوم، مؤكدة أن جميع الطلبة بأمان وتحت إشراف إدارة المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "المعرفة": إنهاء دوام طلبة "جيمس ويلينجتون" حفاظاً على سلامتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.