الامارات | وزير التعليم يكشف أسباب تقييم الطلبة بـ"الحروف" بدلاً من الأرقام

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف أسباب تقييم الطلبة بـ"الحروف" بدلاً من الأرقام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، أن اعتماد الوزارة على نظام الرموز في تقييم الطلبة بدلاً من الأرقام، يأتي تماشياَ من النظم المتعارف عليها دولياً بهدف قياس مهارات الطلبة، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم إجراء ورش تدريب خاصة حول هذا النظام حتى يتمكن الميدان من معرفة سياسات التقييم.

ولفت الوزير – في رده على سؤال برلماني حول "عدم منح الطلبة فرصة لإعادة الاختبارات خلال الفصل الدراسي الأول"، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة حالياً - إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة نظام التقييم بالحروف إلكترونياً للمدارس الخاصة التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم.

وأكد أن الوزارة لا تسعى للتنافس بين الطلبة بقدر ما تسعى إلى حصول الطلبة على المهارة العلمية الجيدة، مشيراً إلى سعي الوزارة للاستغناء عن المفهوم العادي للتحصيل التراكمي للطلاب، وتقييم الطالب من المدرسة كونها أدرى بظروف كل طالب.