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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فيلا في دبي بسعر 5 مليون درهم
تقع هذه الفيلا في جميرا غولف إستيتس (JGE) وهي متاحة للبيع على موقع LuxuryProperty.com بقيمة 5 ملايين درهم ، مما يضعها في فئة السوق المتوسطة وتشكل عرضًا جذابًا للراغبين في وضع جذور طويلة الأجل في الإمارات.
تم تجهيز مكان الإقامة للعائلة مع حوض سباحة وصالة في الهواء الطلق، وهناك الكثير من المساحات الخضراء في الأفق، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وتمتد الفيلا على مساحة 4136 قدم مربعة وتتمتع بتصميم ساحر مع مجموعة من العناصر المختلفة، بما في ذلك اللمسات العربية التقليدية، مع واجهة جصية نظيفة، وأسطح من البلاط الأسطواني ونوافذ ملونة زرقاء.
يوجد في الداخل أربع غرف نوم وغرفة معيشة وغرفة طعام تتدفقان بسلاسة إلى المطبخ والجدران البيضاء التي تشعرك كما لو أنك تعيش في مكان بارد في أشهر الصيف الحارة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.