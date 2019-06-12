أخبار الساعة: الإمارات عامل رئيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة للاستقرار في المنطقة وتبذل في هذا السياق جهوداً كبيرة إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. ونوهت النشرة في هذا الصدد إلى ما أكده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بشأن دعم الإمارات للاستقرار في المنطقة وذلك خلال لقائه، الأحد الماضي، هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الذي زار الإمارات في إطار جولة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة. ونسبت «أخبار الساعة» في افتتاحيتها تحت عنوان «الإمارات عامل رئيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي» إلى ماس قوله إن الاتحاد الأوروبي ينظر بعين الانتقاد إلى الدور الإيراني في سوريا واليمن وأيضاً إلى برنامج الصواريخ الباليستية. وأوضحت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أنه من هذا المنطلق ترفض دولة الإمارات ومعها دول المنطقة والعالم برنامج إيران النووي وتدعم كل الجهود التي تضمن بشكل قاطع عدم امتلاكها هذه الأسلحة في أي وقت وهو ما يعني بالضرورة إعادة النظر في الاتفاق القائم الذي وقعته الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران منتصف عام 2015. وخلصت النشرة في ختام افتتاحيتها إلى أن على إيران إذا ما أرادت فعلاً أن تتجنب العقوبات القائمة أو المنتظرة أن تعيد النظر في سياساتها وتقبل بما يطلبه المجتمع الدولي منها وإلا فإن عليها أن تواجه هذه المرة ليس فقط الولايات المتحدة أو الحلفاء في المنطقة وإنما المجتمع الدولي كله.