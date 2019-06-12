تفاهم بين جامعة الشارقة و"محمد بن راشد للإسكان"

الشارقة (الاتحاد) وقعت جامعة الشارقة ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مذكرة تفاهم بهدف التعاون في مجال البحث العلمي، وإجراء البحوث والدراسات العلمية وتدريب الطلبة، وقع المذكرة عن جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، وسامي قرقاش، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على التعاون في مجال البحث العلمي في مجال الإسكان، وتقديم الاستشارات الهندسية والتقنية والاجتماعية في الاستدامة واستشراف المستقبل، وتقديم التدريب على كيفية إعداد البحوث الميدانية، ودراسات التصاميم المعمارية.

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