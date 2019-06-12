القبض على سارقة حقائب نسائية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على امرأة آسيوية سرقت حقيبة يد تحتوي على مبالغ مالية ومقتنيات، تقدر قيمتها بثلاثين ألف درهم، تعود لسيدة أخرى أثناء تواجدها بأحد المراكز التجارية بالإمارة.

وكان بلاغ قد ورد إلى مركز شرطة البحيرة الشامل بشرطة الشارقة، من إحدى السيدات يفيد بتعرضها للسرقة من قبل مجهول أثناء تسوقها، حيث فقدت حقيبة يدها التي تحتوي مقتنيات بقيمة ثلاثين ألف درهم، وبناء على المعلومات الأولية، التي توفرت من خلال أقوال الشاكية، تم تكليف فريق لمتابعة القضية، وكشف هوية الجاني.

وأفادت الشرطة بأنه من خلال متابعة حيثيات الواقعة، تبين قيام امرأة مجهولة بسرقة الحقيبة أثناء تركها من قبل صاحبتها داخل عربة للأطفال، وانشغالها بمتابعة أطفالها في ردهة الألعاب بالمركز، وعليه تمكن الفريق من تحديد هوية المتهمة، ومكان تواجدها والقبض عليها، واستعادة الحقيبة المسروقة التي تعود إلى الشاكية بكافة محتوياتها.

وأشار العقيد يوسف بن حرمول نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، رئيس فريق تحليل الأسلوب الجرمي، إلى قيام ضعفاء النفوس في كثير من الأحيان باستهداف حقائب السيدات، مستغلين حالات الغفلة، أو الإهمال، وترك الحقيبة بعربة التسوق، أو عربة الأطفال أثناء قيام صاحبتها بالتسوق، أو انشغالها بمتابعة الأطفال، مبيناً أن شرطة الشارقة أطلقت العديد من الحملات التوعية في هذا الشأن، ومنها حملة (احذر.. تأمن)، والتي تهدف إلى الحفاظ على الممتلكات، والمقتنيات من السرقة. ودعا العقيد يوسف بن حرمول أفراد الجمهور إلى ضرورة اليقظة والحذر، وعدم ترك ممتلكاتهم الخاصة كالحقائب اليدوية، أو المغلفات التي تحتوي على أموال في أوضاع قد تعرضها للسرقة أثناء انشغالهم بالتسوق، أو تواجدهم في الأماكن المزدحمة، أو تركها بالمركبات.