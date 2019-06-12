عصابة تزوير آسيوية تستولي على نصف مليون درهم

تحرير الأمير (دبي)

حصلت عصابة آسيوية عن طريق التزوير على مبالغ مالية تقدر بـ447 ألف درهم كقروض شخصية، و48 ألف درهم كبطاقات ائتمانية، من أحد البنوك بطريقة احتيالية بعد أن قدموا شهادات راتب مزورة خاصة بهم لموظف يعمل في أحد بنوك دبي.

ووفق تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين الآسيويين ارتكبوا مع آخر هارب تزويراً في محررات رسمية تمثل في شهادات راتب وتحويل راتب وبطاقات عمل بأسمائهم، ونسبوا صدورها إلى جهة حكومية، كما ارتكبوا تزويراً في قسائم إقامة بعد أن قاموا بتعديل المهنة، مدعين أنهم مهندسون في جهة حكومية، وقدموا للبنك كشوفات حسابات ليحصلوا على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية. وأفادت الشاهدة الأولى بأن المتهمين الأول والثاني يعملان لدى نفس الشركة التي تعمل فيها سائقي مركبات خفيفة في فترة تجريبية إلا أنهما تغيبا عن العمل، وفي تلك الفترة وردهم اتصال هاتفي من أحد البنوك للاستفسار عن صحة شهادات راتب قدمها المتهمون للبنك مع نسخ عن إقاماتهم وكشوفات حسابات بنكية بهدف الحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية، إذ وبعد التدقيق عليها اتضح أنها مزورة، وأن الأرقام الوظيفية الواردة فيها تخص موظفين آخرين، فضلاً عن عدم صحة الختم المستخدم في كل منها، فيما أفاد الشاهد الثاني بأن المتهمين الثلاثة تقدموا للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية، حيث قدموا شهادات راتب خاصة بهم، لافتاً إلى أن المتهم الأول تقدم بطلب للحصول على مبلغ 147 ألف درهم كقرض شخصي ومبلغ 14570 درهماً للبطاقة الائتمانية، فيما تقدم المتهمان الثاني والثالث للحصول على قرض بمبلغ 150 ألف درهم و17 ألفاً للبطاقة الائتمانية.

وأفاد بأنهم تواصلوا مع الجهة الحكومية بعد شكوك بصحة المستندات التي قدمها المتهم الرابع، حيث اتضح أنها مزورة، وأن المتهمين الآخرين تمكنوا من الحصول على المبالغ المالية.