"حقوقي ومسؤولياتي".. تطبيق ذكي للأطفال

تحرير الأمير (دبي)

دشنت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي تطبيقاً ذكياً تحت مسمى «حقوقي ومسؤولياتي» موجها للأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 14 سنة على متجرَي «آبل ستور» و«جوجل بلاي» بقصد توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم بأساليب ترفيهية وتربوية حديثة، ترفع من مستوى إدراكهم بطريقة ابتكارية ونوعية، مسجلة 19 ألف تحميل في المرحلة التجريبية التي بدأت منذ ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الإدارة العامة لحقوق الإنسان في مقرها، أمس، بحضور العميد الدكتور عارف أهلي، مدير إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة، والمقدم سعيد راشد الهلي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعدد من الإعلاميين.

وقال العميد الدكتور عارف أهلي: «إن شرطة دبي تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة، وكفل حقوق الأفراد القانونية والإنسانية، وتحديداً فئة الأطفال التي تحتاج للمساعدة ولمن يكفل حقوقها وحريتها، ولمن يحميها من الاستغلال والعنف، ولذا جاءت فكرة تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية بقصد تعزيز البيئة المحيطة التي يعيش بها الطفل، عبر إطلاق مبادرات تعزز حقوق هذه الفئة، وتوفر وسائل حماية لهم، وترصد الانتهاكات التي قد يتعرضون لها».