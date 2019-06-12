السيطرة على حريق في مبنى قديم بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

سيطرت فرق الإطفاء في الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، على حريق شب في بناية سكنية مكونة من 6 طوابق بمنطقة المجاز في الإمارة، وهي من المباني القديمة، التي صدر قرار بإخلائها من السكان تمهيداً لإزالتها، كما تم فصل الخدمات من مياه وكهرباء عنها.

وتعاملت فرق الدفاع المدني مع الحادث نحو الساعة السادسة أمس، كما عادت فرق إطفاء أخرى نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً لورود بلاغ بتصاعد دخان من المكان من جديد.

وذكر عدد من الأشخاص من القاطنين بالمنطقة، أن البناية تعتبر من الأبنية القديمة التي صدرت بشأنها قرارات إزالة، وكانت تستخدم في السابق كسكن للموظفين، وهناك العديد من الأشخاص ومن جنسيات مختلفة يستغلونها ويبيتون بداخلها بصورة غير قانونية، ويُستغل موقف المركبات بداخلها كذلك من قبل بعض السكان.

وذكروا أن المترددين على هذه البناية كانوا يستغلونها أيضاً في تخزين بعض البضائع بصورة غير آمنة، بالإضافة لعدم تقيدهم بشروط الأمن والسلامة في المكان.