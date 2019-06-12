حبس 3 متعاطين للمخدرات

السيد حسن (الفجيرة) حكمت محكمة جنايات الفجيرة أمس بحبس 3 متهمين لثبوت تورطهم في تعاطي المخدرات وتحسين المعصية، وذلك في جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد الظنحاني، وعضوية المستشارين شيخ بن داهي ومحمد صالح، وأمانة سر موسى باروت. وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالحبس 6 أشهر عن تهمة التعاطي و3 أشهر عن تهمة تحسين المعصية، وعلى المتهمين الثاني والثالث 5 أشهر عن التعاطي وتبرئتهما من تهمة تحسين المعصية، مع إبعاد المتهم الثاني عربي الجنسية عن البلاد بعد قضاء فترة الحكم.

وتعود تفاصيل القضية بورود معلومات من مصدر سري، تفيد بقيام 3 أشخاص بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب، وتم عمل كمين بعد البحث والتحري، ومداهمة مكان الجريمة وضبط المتهمين في حالة تلبس وبتحليل عينات من البول والدم تبين أنهم جميعاً متعاطين للمخدرات وللخمر. وتم إحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق.

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