"إقامة دبي" تنهي إجراءات مليون و300 ألف مسافر خلال العيد

تحرير الأمير (دبي)

أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إجراءات مليون و302 ألف و460 مسافراً، وأنجزت 253 ألف معاملة خلال فترة عيد الفطر التي امتدت من 30 مايو إلى 8 يونيو الجاري، عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في دبي.

وبلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية مليوناً و175 ألف مسافر، والمنافذ البرية 113 ألف مسافر، والبحرية 14 ألفا و460 مسافراً، وأنهى منفذ حتا البري خلال آخر يوم في العطلة إجراءات 16 ألفاً و803 مسافرين. جاء ذلك أمس في اجتماع عقده اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في مقر الإدارة بدبي. وأشار إلى وصول عدد مستخدمي البوابات الذكية في مطارات دبي والبالغ عددها 122 بوابة إلى 352 ألفاً و306 مستخدمين، ما ساهم في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين، وتسهيل حركة العبور عبر منافذ دبي الجوية. وتلقى فريق مركز اتصال «آمر» 12 ألفاً و500 مكالمة خلال فترة العطلة، تضمنت الاستفسار عن إنجاز المعاملات، والمحادثات الإلكترونية. وقال: إن مركز خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية لتسهيل إجراءات المسافرين والمواطنين.