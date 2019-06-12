62 ألف مكالمة لـ"عمليات" شرطة أبوظبي

أبوظبي ( الاتحاد) تلقت مراكز التحكم والقيادة بإدارة العمليات في شرطة أبوظبي 62,382 مكالمة من الجمهور على مستوى إمارة أبوظبي، خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، معظمها لحوادث بسيطة.

وأوضح العميد ناصر المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، أن البلاغات صنفت حسب أهميتها إلى جنائية ومرورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ على حدة، وتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص. وذكر أن إدارة العمليات تعمل وفق منظومة متطورة في استقبال مكالمات وبلاغات الجمهور وتقدم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير ومتطلبات الجودة، مشيراً إلى متابعتها تحت إشراف كادر وطني مؤهل من الضباط وضباط الصف والأفراد، على مدار الساعة بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات في مسيرة الأمن والاستقرار في المجتمع.

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