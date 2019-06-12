توزيع المياه على متضرري البرج السكني في عجمان

عجمان ( الاتحاد ) نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان زيارة للمرضى المتضررين من حادثة تلوث خزانات مياه البرج السكني، إضافة إلى توزيع مياه الشرب على جميع سكان البرج والوقوف عند احتياجاتهم، بما يخفف عليهم وطأة الوعكة الصحية وانقطاع المياه التي مروا بها.

وقال المقدم سعيد خليفة الكتبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل، إنه وتنفيذاً لتوجيهات اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بمؤازرتهم والوقوف عند احتياجاتهم، قام فريق من القيادة بزيارة المصابين في مستشفيات الإمارة للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم باقات الورود والحلوى، إضافة إلى توزيع مياه الشرب المعدنية على جميع سكان البرج لاستخدامهم اليومي لحين إرجاع المياه إلى الخزانات بعد التأكد من سلامتها.

وأضاف: إن أفراداً من شرطة عجمان قد باشروا العمل في المكتب المخصص بإدارة الأبراج السكنية لتلقي الشكاوى ومتابعة احتياجات السكان ومتطلباتهم، بما يضمن تجاوز الحادثة برضا وسعادة.

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