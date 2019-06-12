"بلدية دبي" تستقبل 54 ألف مكالمة من المتعاملين

آمنة الكتبي (دبي)

استقبل مركز اتصال بلدية دبي، في شهر رمضان الماضي، ما يقارب من 54 ألف مكالمة من المتعاملين وأفراد الجمهور على مستوى إمارة دبي، حيث تسلم المركز ما يقارب من 4000 استفسار من الجمهور تمحورت حول مواعيد الحدائق والمرافق في الإمارة، بالإضافة إلى الاستفسار بشأن الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تعمل بلدية دبي على تخصيصها لمختلف فئات المتعاملين، بحسب منال بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي.

وقالت لـ«الاتحاد»: إن عدد البلاغات التي تسلمها موظفو مركز الاتصال بلغ ما يقارب 12 ألف بلاغ، مبينة أن فريق مركز اتصال بلدية دبي يضم 51 موظفاً، حرصت الدائرة على تدريبهم وتأهيلهم على معايير إسعاد المتعاملين في الرد الهاتفي لضمان احترافية الرد وسرعة تقديم الخدمة، بالإضافة إلى جودة المعلومات والحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المتعاملين.

وأضافت: أما بالنسبة للخدمات، فقد جاءت أكثر الخدمات طلباً من المتصلين خدمتا إزالة المخلفات الحجمية والتي تقدمها بلدية دبي للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وذلك بغرض الحفاظ على مظهر المدينة ولضمان التخلص الآمن والاستغلال الأمثل لهذا النوع من المخلفات من مصدره، بالإضافة لخدمة رش الآفات الزراعية، حرصاً من الدائرة على الصحة العامة وسلامة المنتجات الزراعية، تعزيزاً لدور بلدية دبي في المسؤولية المجتمعية.

وأشارت إلى أن بلدية دبي حرصت على تنويع قنوات تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال تطبيق دبي 24/‏‏‏‏7 والذي يمكن المتعاملين من الحصول على جميع خدمات مركز الاتصال.