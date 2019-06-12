"الزاهية" تتألق في "ثوب جديد"

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، ودائرة النقل- أبوظبي، أعمال مشروع تطوير منطقة الزاهية بتكلفة بلغت 258.8 مليون درهم، والذي نفذته على مساحة تقارب 277.5 ألف متر مربع، مقسمة على 69 ألف متر مربع، طرق رئيسة، و43.3 ألف متر مربع، طرق فرعية، و164 ألف متر مربع، مساحات تجميل للشوارع التي تدخل ضمن المشروع، حيث يغطي المشروع أجزاء من الأحواض شرق 12 وشرق 14.

وأوضحت البلدية أن المشروع تضمن تأهيل وتطوير مرافق خدمة، وتحسين الحركة المرورية، وممرات المشاة، وأعمال بنية تحتية «اتصالات، شبكات المياه والكهرباء» شاملة أعمال التوصيل بالشبكات الرئيسة، وأعمال إنارة الشوارع، وتركيب اللوحات المرورية، وأعمال شبكات صرف مياه الأمطار، وذلك على امتداد شارع الفردوس وشارع 10.

وأكدت أن أعمال المشروع كافة هدفت إلى إحداث نقلة نوعية في مكونات البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات لجميع السكان، وأيضاً تأهيل المرافق بما يتناسب مع النهضة الحضارية بأبوظبي وضواحيها.

وتم تنفيذ المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة، تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، لا سيما أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدائبة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتضمن تطوير الزاهية إنشاء أربعة جسور تستهدف الربط مع جزيرة المارية، بالإضافة إلى 11 تقاطعاً مرورياً، و10 ممرات لتقاطعات المشاة، لافتاً إلى أن المشروع يوفر بيئة آمنة تضع خدمة المشاة ضمن أولوياتها، ويساهم في خفض الازدحامات المرورية في المنطقة.

ويساهم هذا المشروع بشكل كبير في تحسين مستوى التدفق المروري لترتفع القدرة الاستيعابية للمنطقة، بحيث تسمح بتدفق المركبات العابرة خلال الساعة الواحدة بمعدل 4800 مركبة مقارنة بـ4300 مركبة سابقاً، إضافة إلى زيادة الساحات العامة من خلال توفير 14.200 متر مربع في المنطقة مقارنة بمساحة 8.300 متر مربع سابقاً.

كما يهدف المشروع إلى زيادة عدد المواقف في المنطقة، وتحسين سلامة وراحة المشاة عن طريق توفير أسطح مقاومة للانزلاق وخالية من العوائق، إلى جانب تحسين مستوى التدفق المروري، وتوفير أماكن جلوس مظللة للمشاة، وتوفير الطاقة بنسبة 60% باستخدام وحدات إضاءة LED.

وضمن إطار المشروع، فقد تم إجراء تحديثات لجميع التقاطعات القائمة في منطقة الزاهية وعددها 11 تقاطعاً بإشارات ضوئية، بالإضافة إلى تركيب 551 عموداً كهربائياً، فضلاً عن إنشاء أرصفة جديدة للطرق، وتعديل مداخل بنايات، كما تضمن توفير العديد من ممرات المشاة وممرات للدراجات وغيرها.

وشملت أعمال التطوير إنشاء الطرق الجانبية وتحسينها، وإعادة إنشاء مداخل ومخارج الشوارع المحيطة بالفنادق ومركز أبوظبي التجاري (أبوظبي مول) وكل المباني الحيوية، إضافة إلى إجراء تعديل وضبط كافة مداخل البنايات، بحيث تكون جميعها حسب المواصفات والمعايير العالمية.

وتشكل الساحات والأرصفة التي تم إنجازها في عدد من مناطق المشروع عامل جذب للجمهور والسياح، ما سيؤدي إلى إحياء منطقة الزاهية، وجعلها من مناطق جذب المستثمرين في جميع المجالات السياحية والتجارية، وتضمنت الأعمال التجميلية في مشروع تطوير منطقة الزاهية إعادة تصميم الشوارع الخدمية لخدمة المحال والقسائم التجارية القائمة، وتوفير ممرات مشاة بطول 8 كيلومترات، إضافة إلى 304 أماكن جلوس «مظللة»، مع توفير 6 أماكن عامة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن مشروع تطوير الزاهية تضمن تأهيل وتطوير العديد من المرافق والأصول، وتحقيق أهداف تتمثل في تحسين التدفق المروري والإنارة وممرات المشاة والارتقاء بمستوى الأصول ومرافق الخدمات كافة.

نقلة نوعية في خدمات السكان

يأتي هذا المشروع ضمن إطار خطة أبوظبي الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في مكونات البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات والحياة للسكان كافة، وتأهيل المرافق بما يتناسب مع النهضة الحضارية والتنموية الشاملة التي تعيشها أبوظبي وضواحيها، وتجسيد قيم ومعايير الاستدامة.

وأشارت البلدية إلى أن تطوير «الزاهية» جاء استجابة لمستجدات عدة تمثلت في تنامي الحاجة إلى تطوير المنطقة لتتماشى مع التطورات العمرانية المتلاحقة للعديد من المشاريع مثل تطوير شارع الشيخ زايد، وجزيرتي الماريا والريم، ومقترحات تطوير ميناء زايد، والتحسينات المتلاحقة على شارع الميناء.