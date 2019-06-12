"الوغرة" وارتفاع درجات الحرارة يساعدان على سرعة إنتاج الرطب والفواكه الصيفية

أحمد مرسي (الشارقة)

دعا إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة لتجنب التعرض لموجات حرارية مرتفعة، والتي تعيشها البلاد خلال الفترة الحالية من العام، وتعرف بين الأهالي بـ«الوَغْرَة».

وأكد ضرورة عدم التعرض بصورة مباشرة للشمس أو ممارسة مجهود بدني في الأجواء الخارجية لفترات طويلة، في ظل وجود موجات مرتفعة الحرارة، خاصة بين الساعة 11 وحتى الساعة 4 نهاراً، ذلك تجنباً للتعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس.

وقال: «إن (الوَغْرَة) عند العرب هي شدة الحر، كما نعيش خلال الفترة الحالية، بحيث ترتفع درجات الحرارة العليا بمقدار يتجاوز 4 درجات مئوية عن المعدلات المعتادة أو ترتفع بهذا بمقدار يتجاوز 5 درجات مئوية، خلال فترة لا تتجاوز يومين عن المستويات السائدة لدرجات الحرارة».

ونوه الباحث في علوم الفضاء والفلك بأن «الوغرات» تساعد على سرعة إنتاج الرطب وسائر الفواكه الصيفية، واستواء التمر، وإسالة الدبس من التمور، مطالباً بضرورة كثرة شرب السوائل وأكل الفاكهة خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال القيظ وموسم شدة الحر تتوقد فيه الأرض الصلبة، وتخرج الأفاعي والعقارب والدواب ليلاً من شدة الحر نهاراً، وتكون أشهر القيظ، يونيو ويوليو وأغسطس، وأن بعض العرب ذكروا أربع وغرات هي: وغرة الثريا ووغرة الجوزاء، ووغرة المرزم ووغرة سهيل.

وأفاد بأن وغرة الثريا خلال شهر يونيو، ثم وغرة الجوزاء، نهاية يونيو إلى منتصف يوليو، ثم وغرة المرزم وهي وغرة الشعرى وهي أشدها حراً، وموعدها نهاية يوليو ومطلع أغسطس، ووغرة سهيل من منتصف أغسطس إلى نهايته، ليبدأ بعدها نجم سهيل في الظهور، وتتراجع درجات الحرارة للانخفاض.

وذكر أن درجات الحرارية زادت خلال الأيام الماضية وأنه، ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن منطقة مزيرع كانت الأعلى في درجة حرارة، وسجلت 50 درجة، وفي سويحان وصلت إلى 48.06، وفي الشويب والشوامخ كانت 47.8، وفي العجبان وصلت إلى 47.5 درجة مئوية.