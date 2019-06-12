الامارات | بلدية دبي تصرِّح لـ 152 شركة بمكافحة الحشرات

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تصرِّح لـ 152 شركة بمكافحة الحشرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي، في قائمة أصدرتها أخيراً، 152 شركة مصرحاً لها بالعمل في مجال مكافحة الحشرات بالإمارة، لالتزامها بمتطلبات ومعايير واشتراطات قسم مكافحة الآفات العامة في البلدية، وفقاً لنظام تقييم البرامج والعمليات الميدانية.

كما حددت في القائمة 86 شركة مصرحاً لها بالعمل على مكافحة النمل الأبيض في دبي، و54 شركة مصرحاً لها بالتبخير لمكافحة الآفات في الحبوب والمنتجات المخزنة، على أن تقوم الشركات المصرح لها بإخطار قسم مكافحة آفات الصحة العامة بموعد تنفيذ كل عملية من عمليات التبخير، التي تنفذها خلال يوم واحد على الأقل قبل تنفيذ العملية.

وحددت البلدية 54 شركة مرخصاً لها العمل بمكافحة الآفات المرتبطة بالطيور، خصوصاً الغربان.

وذكرت أن هذا الاعتماد لا يعتبر دعاية أو توصية من قسم مكافحة آفات الصحة العامة بها، وإنما مجرد إشارة إلى أن الشركة المرخص لها تحقق الحد الأدنى من المستويات المهنية على الأقل.

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وشددت على ضرورة أن يحمل العاملون لدى شركات مكافحة الحشرات البطاقة التعريفية الممنوحة لهم من قسم مكافحة آفات الصحة العامة، والتي تفيد بأنهم اجتازوا الاختبارات اللازمة في هذا المجال. كما يجب على الزبائن أو المتعاملين مع شركات مكافحة الحشرات، التأكد من أن الذين يعملون في ممتلكاتهم يحملون هذه البطاقة.

وأشارت البلدية إلى أنها تراقب الاستخدام الميداني للمبيدات، بواسطة شركات مكافحة الحشرات المعتمدة، عن طريق نظام ذكي يتضمن المعايير والاشتراطات الخاصة بالاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، إضافة إلى التفتيش الدوري على محال بيع المبيدات الجاهزة للاستخدام، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير، وفقاً لقانون تسجيل المبيدات الصادر من وزارة التغير المناخي والبيئة.

ولفتت إلى أنها تجري زيارات مكثفة لمساكن العمال، بهدف توعية عمال البلدية بعدم استخدام المبيدات المحظورة من أفراد غير مرخصين أو شركات وهمية.

وقالت إنه يحظر على أي شخص مزاولة أعمال مكافحة الآفات، أو استيراد وتداول مبيدات حشرية دون تصريح من الجهة المختصة، حرصاً على السلامة العامة، مؤكدة أن قسم مكافحة آفات الصحة العامة يختص بالحفاظ على الصحة العامة في دبي، من خلال مكافحة الآفات الناقلة للأمراض، مثل البعوض والذباب والقوارض، والحد من فرص تكاثرها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، خصوصاً في الأماكن والمرافق العامة، وإسطبلات الخيول، ومكبات النفايات، والأسواق، ومحطات المعالجة، والحدائق، والمتنزهات العامة، ومنازل المواطنين، والموانئ والمطارات، وغيرها.