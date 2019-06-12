الامارات | مدارس خاصة ترفع سن القبول في رياض الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة ترفع سن القبول في رياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت مدارس خاصة في أبوظبي، تطبّق المنهاج البريطاني، شرط بلوغ طلبة رياض الأطفال (KG1) سن أربع سنوات في الأول من سبتمبر 2019، وليس أربع سنوات في 31 ديسمبر كبقية المدارس، ورفضت تسجيل الطلبة من مواليد أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، رغم وجود أشقاء لهم أكبر سناً في المدرسة، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن للمدارس الخاصة الحرية في اختيار سن قبول الطالب في مرحلة رياض الأطفال الأولى، وفقاً لمتطلبات المنهج والنظام المتبع في البلد الأم.

وتفصيلاً، أدت زيادة إقبال ذوي الطلبة على تسجيل أطفالهم في مدارس المنهاج البريطاني إلى رفع مدارس سن قبول رياض الأطفال من أربع سنوات إلى أربع سنوات وأربعة أشهر في 13 ديسمبر 2019، ما أدى إلى مطالبة أولياء الأمور بخفضها إلى أربع سنوات فقط، كما كان متبعاً كل عام.

وأكد أولياء أمور: إسلام محمد، وأحمد حافظ، ورشا أشرف، أن السن التي تم تحديدها تؤدي إلى عدم قبول أبنائهم في المدارس المسجل بها أشقاؤهم، موضحين أن هذا الشرط سيسبب لهم إرباكاً في تنظيم عملية ذهاب وعودة الطلبة من المدرسة، بسبب بعد المسافات بين المدارس، فضلاً عن عدم قدرتهم المادية على إلحاق أطفالهم بمدارس مرتفعة الرسوم تتغاضى عن هذا الشرط.

فيما أشارت هالة سيد إلى أن ابنها الأكبر، الذي يدرس في الصف الأول هذا العام، من مواليد نوفمبر 2012، وتم تسجيله في المدرسة، في حين رفضت المدرسة نفسها تسجيل ابنها الثاني هذا العام، بسبب أنه من مواليد شهر أكتوبر، لافتة إلى أن أقرب مدرسة وافقت على تسجيل ابنها تبعد عن مدرسة شقيقه مسافة تستغرق 30 دقيقة، ورسومها أعلى بـ8000 درهم.

فيما دعا ذوو طلبة: محمد وائل، وداليا ربيع، وأمل حاتم، إلى إلزام المدارس بالتغاضي عن هذا الشرط في قبول أشقاء الطلبة المسجلين بالمدرسة نفسها، حفاظاً على الترابط الأسري، خصوصاً أن الأطفال الصغار يشعرون بالطمأنينة عند ذهابهم إلى المدرسة للمرة الأولى مع أشقائهم الأكبر سناً، إضافة إلى التيسير على أولياء الأمور في توصيل أبنائهم إلى المدارس.

من جانبها، أوضحت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن سياسة توزيع الطلبة في الفصول حسب الفئة العمرية الواردة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، تنص على أنه يحق للمدرسة قبول الطلبة الذين يبلغون سن الرابعة في أو قبل 31 من شهر ديسمبر من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في سبتمبر.

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وأشارت الدائرة إلى أن الحد الأدنى لسن القبول في الروضة الأولى «KG1»، هو ثلاث سنوات وثمانية أشهر، إضافة إلى أن السياسة أعطت المدارس الخاصة حرية اختيار سن قبول الطالب في مرحلة رياض الأطفال الأولى، وفقاً لمتطلبات المنهج والنظام المتبع في البلد الأم، وتحقيقاً للمخرجات التعليمية الخاصة بالنظام التعليمي التابع لها.

ولفتت إلى أن الحد الأدنى لسن القبول في الروضة الثانية «KG2»، هو سن الخامسة في أو قبل 31 من شهر ديسمبر من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في سبتمبر، فيما يتم تسجيل الطلبة في الصف الأول الذين يبلغون سن السادسة في أو قبل 31 من شهر ديسمبر من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في سبتمبر.

وأكدت الدائرة أن مالك المدرسة ومجلس الأمناء ملتزمون بمراجعة سياسة القبول الخاصة بالمدرسة للتأكد من أنها تأخذ في الاعتبار الحد الأدنى من متطلبات الدائرة فيما يتعلق بالتوزيع حسب الفئة العمرية والمستوى المناسب للطلبة، واعتماد السياسة قبل رفعها إلى الدائرة، فيما يلتزم مدير المدرسة بإدراج شرط توزيع الطلبة بوضعهم مع أقرانهم من الفئة العمرية في سياسة القبول الخاصة بالمدرسة.

التسجيل في رياض الأطفال اختياري

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، في دليل سياسات المدارس الخاصة، أن إلحاق الطلبة بين سن السادسة والـ16 إلزامي بإحدى مدارس الإمارة (المدارس الحكومية أو الخاصة المرخصة)، مشيرة إلى أن ذوي الطلبة يتحملون مسؤولية التأكد من تسجيل أبنائهم، ممن هم في سن التعليم الإلزامي، في إحدى المدارس، في موعد لا يتجاوز المهلة التي تحددها الدائرة أو المدارس في كل عام، ويجوز تسجيل الطلبة تحت هذه السن الإلزامية لمدة سنة أو سنتين في رياض الأطفال، وحتى بلوغ سن التحاقهم بالصف الأول، وفقاً للأعمار والتواريخ التي حددتها الدائرة.

زيادة الإقبال على التسجيل في مدارس المنهاج البريطاني أدت إلى رفع سن قبول رياض الأطفال.. ومطالب بخفضها إلى 4 سنوات فقط.