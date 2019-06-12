الامارات | مليونا متر مربع زيادة بالمساحات المزروعة في دبي خلال عام

شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا متر مربع زيادة بالمساحات المزروعة في دبي خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع إجمالي المساحات الخضراء، المزروعة تحت إشراف بلدية دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو مليونين و60 ألف متر مربع، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأفادت إحصائية جديدة صادرة من البلدية ومركز دبي للإحصاء، بأن إجمالي المساحات الخضراء المزروعة وصل إلى 37 مليوناً و951 ألفاً و639 متراً مربعاً في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ35 مليوناً و891 ألفاً و643 متراً مربعاً، خلال الربع الأول من العام الماضي.

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وارتفع عدد الأشجار والشجيرات المزروعة إلى أربعة ملايين و601 ألف و378 شجرة، مقارنة بأربعة ملايين و259 ألفاً و404 أشجار في الربع الأول من العام الماضي. كما ارتفع عدد الزهور والنباتات إلى مليون و757 ألفاً و973 زهرة، مقارنة بمليون و762 ألفاً و781 زهرة، خلال الربع الأول من العام الماضي.

وزاد عدد أشجار النخيل المزروعة، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 46 ألفاً و68 نخلة، مقارنة بـ45 ألفاً و581 نخلة في الربع الأول من العام الماضي، وارتفع حجم السياجات النباتية المزروعة إلى 712 ألفاً و57 متراً، مقارنة بـ657 ألفاً و296 متراً في الربع الأول من العام الماضي.

وكان المدير العام للبلدية، المهندس داوود الهاجري، كشف عن تنفيذ خطة لمضاعفة المساحة الخضراء من 3700 هكتار إلى 7800 هكتار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما بين طرق وحدائق وحقول، بينها 500 هكتار حول مدينة إكسبو دبي، تنتهي قبل حلول سبتمبر 2020.