الامارات | «طرق دبي» تشتري 373 حافلة لدعم خطة النقل في الإمارة بقيمة 474 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تشتري 373 حافلة لدعم خطة النقل في الإمارة بقيمة 474 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت هيئة الطرق والمواصلات عقد شراء 373 حافلة من نوع «فولفو SB3»، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 10 سنوات، بكلفة 474 مليون درهم، وتتميز الحافلات الجديدة بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة «يورو 6» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة المنعقد في العاصمة السويدية استوكهولم.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير: «يأتي شراء الحافلات الجديدة في إطار خطة استراتيجية متكاملة وضعتها الهيئة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي حافلات المواصلات العامة، وسعي الهيئة لجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان وصولاً لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي إلى 26% بحلول عام 2030، من خلال توفير بدائل نقل جماعي تتميز بجودتها العالية وتكاليفها المقبولة وتغطيتها الجغرافية الشاملة، وتحقيق التكامل بين جميع وسائل النقل الجماعي».

وأضاف: «تتميز الحافلات بأنها صديقة للبيئة وبمعايير سلامة أعلى وقابلية استيعاب للتكنولوجيا والتطورات المستقبلية، وهي مصنفه ضمن الفئة الثانية لتصنيف الأمم المتحدة للمركبات (Class II)، ما يعطي مرونة في تشغيل الحافلات على الخطوط الحضرية وعلى الطرق الطويلة السريعة (Inter-Urban)، وهي مهيئة كذلك بمتطلبات البنية التحتية لأنظمة المواصلات الذكية (ITxPT) بحيث تكون قابلة للتطوير مستقبلاً مع توافر قاعدة لتخزين بيانات الحافلات داخل الدولة (UAE Cloud)».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة أحمد هاشم بهروزيان: «روعي في شراء الحافلات الجديدة أن تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية، انطلاقاً من حرص الهيئة على الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للحافلة، حيث تعد السلامة والاستدامة البيئية إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة، كما روعي في الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة دخول أصحاب الهمم، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة «واي فاي»، ومدخل لوصلات «يو إس بي» المخصصة لشحن الهواتف المحمولة، وتزويدها بالأنظمة الذكية».