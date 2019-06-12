الامارات | تطوير منطقة الزاهية في أبوظبي بـ 258.8 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منطقة الزاهية في أبوظبي بـ 258.8 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، ودائرة النقل، أعمال مشروع تطوير منطقة الزاهية، بكلفة بلغت 258.8 مليون درهم.

وأكدت البلدية أن المشروع تضمن تأهيل وتطوير العديد من المرافق والأصول، وتحقيق أهداف تتمثل في تحسين التدفق المروري والإنارة وممرات المشاة، والارتقاء بمستوى كل الأصول ومرافق الخدمات.

ونفذ المشروع على مساحة تقارب 277.5 ألف متر مربع، مقسمة إلى 69 ألف متر مربع طرقاً رئيسة، و43.3 ألف متر مربع طرقاً فرعية، و164 ألف متر مربع مساحات تجميل للشوارع التي تدخل ضمن المشروع، الذي يغطي أجزاء من الأحواض شرق 12 وشرق 14.

وأوضحت البلدية أن المشروع تضمن تأهيل وتطوير مرافق خدمة، وتحسين الحركة المرورية، وممرات المشاة، وأعمال بنية تحتية (اتصالات، شبكات المياه والكهرباء) شاملة أعمال التوصيل بالشبكات الرئيسة، وأعمال إنارة الشوارع، وتركيب اللوحات المرورية، وأعمال شبكات صرف مياه الأمطار، وذلك على امتداد شارع الفردوس وشارع 10.

وأكدت أن أعمال المشروع هدفت إلى إحداث نقلة نوعية في مكونات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات للسكان، وأيضاً تأهيل المرافق بما يتناسب مع النهضة الحضارية والشاملة التي تعيشها أبوظبي وضواحيها، إلى جانب تجسيد قيم ومعايير الاستدامة.

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وأكدت الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع التزامها بمتطلبات الاستدامة والمعايير العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات، للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتخفيض استهلاك الطاقة.

وتضمن تطوير الزاهية ربط أربعة جسور مع جزيرة المارية، إضافة إلى 11 تقاطعاً مرورياً، و10 ممرات لتقاطعات المشاة، ما يوفر بيئة آمنة تضع خدمة المشاة ضمن أولوياتها، ويسهم في خفض الازدحامات المرورية في المنطقة.

ويسهم المشروع بشكل كبير في تحسين مستوى التدفق المروري لترتفع القدرة الاستيعابية للمنطقة، بحيث تسمح بتدفق المركبات العابرة خلال الساعة الواحدة بمعدل 4800 مركبة، مقارنة بـ4300 مركبة سابقاً، إضافة إلى زيادة الساحات العامة.

وضمن إطار المشروع، أجري تحديث للتقاطعات القائمة في المنطقة، وعددها 11 تقاطعاً، بإشارات ضوئية، إضافة إلى تركيب 551 عموداً كهربائياً، وإنشاء أرصفة جديدة للطرق.

وتضمنت الأعمال التجميلية في مشروع تطوير منطقة الزاهية إعادة تصميم الشوارع الخدمية لخدمة المحال والقسائم التجارية القائمة، وتوفير ممرات مشاة بطول ثمانية كيلومترات، إضافة إلى 304 أماكن جلوس (مظللة)، مع توفير ستة أماكن عامة.

يأتي المشروع ضمن إطار خطة أبوظبي الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في مكونات البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات والحياة للسكان، وتأهيل المرافق.