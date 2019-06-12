الامارات | آسيوي يقتل زميله في السكن بسبب فتاة

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يقتل زميله في السكن بسبب فتاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، قضية اتهم فيها عامل من جنسية آسيوية بقتل زميل له في السكن، بعد خلاف على دخول فتاة إلى غرفتهما المشتركة.

ورفض شقيق المجني عليه التنازل عن حقه في الحصول على القصاص من قاتل أخيه، رافضاً الوساطات كافة، والعروض المالية التي انهالت عليه، بهدف قبول الصلح مع القاتل والعفو عنه.

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وتمسك شقيق المجني عليه (ولي الدم)، خلال جلسة المحاكمة، بطلب إيقاع أقصى عقوبة بحق المتهم، وهي القصاص شرعاً، مشيراً إلى أنه فقد أقرب إخوته إليه. وأكد أن أسرته تعيش في حال من الحزن والصدمة الشديدة، بسبب فاجعة موته غدراً.

وأكد شقيق المتهم - عند سؤاله من هيئة المحكمة - أن أفراد أسرته بالكامل يطالبون بتطبيق عقوبة القصاص بحق المتهم «فلا يوجد تنازل أو تسوية للعفو عن المتهم مقابل الدية أو غيرها».

من جانبه، دفع المحامي الحاضر مع المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن موكله، مشيراً إلى أن الواقعة تتلخص في أن المجني عليه وفتاة حضرا معاً إلى السكن الذي يشترك فيه مع المتهم، ونشب بينهما خلاف على خلفية رفض الثاني دخول الفتاة إلى غرفتهما المشتركة، وتطور الخلاف إلى اعتداء متبادل. وأوضح أن المتهم أشهر سكيناً بنية التهديد والإخافة. وعندما حاول المجني عليه ردعه، وجه إليه طعنة في منطقة الصدر، وأخرى في البطن، ما تسبب في وفاته، وتم بعد ذلك إبلاغ الجهات المعنية التي حضرت إلى موقع الحادثة، وقُبض على المتهم، ثم أحيل إلى محكمة الجنايات.