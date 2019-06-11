محمد بن زايد يصل إلى برلين في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، إلى برلين في زيارة رسمية إلى ألمانيا الاتحادية تستغرق يومين، بحسب حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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