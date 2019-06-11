سيف بن زايد يطلع على مستجدات الخطة الأمنية لتأمين إكسبو 2020

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تفاصيل خطة العمل التنفيذية لتأمين فعاليات إكسبو 2020 والاستعدادات والمراحل الخاصة بالجوانب الأمنية والخطوات الواجب اتخاذها تحضيراً لهذا الحدث العالمي وخطط القطاعات الأمنية لتأمين فعالياته.

واستمع سموه، خلال اجتماع للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة إكسبو 2020 في موقع الحدث، اليوم الثلاثاء، إلى شرح مفصل حول استعدادات كل قطاع لتأمين فعاليات المعرض سواء في جوانب الحركة المرورية أو إدارة العمليات الميدانية إلى جانب الاطلاع على استعدادات قطاع البحث الجنائي، وقطاع الدعم والإسناد والخطط الأمنية لتأمين المعرض والتحضيرات الجارية من الفرق المعنية كافة والخرائط الخاصة بالحدث.

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كما استمع سموه، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، إلى شرح حول الفعاليات المقامة وآخر المستجدات وما تم إنجازه حتى اليوم على صعيد الإنشاءات والتحضيرات الجارية لاستضافة الحدث العالمي.

حضر الاجتماع، الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومعالي ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي والقادة العامون للشرطة بالدولة وأعضاء المجلس الأمني لإكسبو 2020 وعدد من مسؤولي المعرض الدولي والقائمين عليه إلى جانب عدد من ضباط وزارة الداخلية.