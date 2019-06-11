الإمارات ثاني أكبر مستثمر إقليمي في تقنية الذكاء الاصطناعي

كشف تقرير حديث أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر مستثمر إقليمي في تقنية الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات العشر الماضية.

وتوقع تقرير "نضج الذكاء الاصطناعي" في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي أشرفت عليه شركة "آرنست أند يونغ" وبتكليف مباشر من شركة مايكروسوفت، أن تشهد مؤشرات الذكاء الاصطناعي تقدماً كبيراً على صعيد الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة خاصة مع وجود عدد كبير ومتزايد من المدراء التنفيذيين الذين يتطلعون إلى اعتماد هذه التقنية من أجل دفع عجلة خططهم الرقمية.

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وأظهر التقرير أن 18 بالمائة من الشركات داخل الدولة تعتبر تقنية الذكاء الاصطناعي من أهم أولوياتها الرقمية. وأوضح أن 94 بالمائة من الشركات في دولة الإمارات أيضاً حققت فوائد لاستخدامها الذكاء الاصطناعي كجزء من أعمالها على مستوى الإدارة التنفيذية وهي أعلى نسبة سُجلت بين جميع الدول التي خضعت للاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى "مايكروسوفت الخليج" أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء امتلاك بعض الشركات نضجاً عالياً بشأن أهمية تبني واستخدام الذكاء الاصطناعي يتمثل في إدراك المدراء التنفيذيين لقدرات هذه التقنية وتوجيهاتهم المستمرة بضرورة اعتمادها عنصراً أساسياً لدفع أعمالهم.