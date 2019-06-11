الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة تستمر يومين.

ويبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، كما يلتقي سموه خلال الزيارة كبار المسؤولين في ألمانيا وعدداً من ممثلي الشركات الألمانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا