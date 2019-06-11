محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا اليوم

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة تستمر يومين.
ويبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، كما يلتقي سموه خلال الزيارة كبار المسؤولين في ألمانيا وعدداً من ممثلي الشركات الألمانية.
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