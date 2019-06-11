بنك الإمارات دبي الوطني يطرح خدمات مصرفية تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في دولة...

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة والشريك المصرفي الرسمي لإكسبو 2020 دبي، اليوم عن إطلاق باقة إكسبو 2020 دبي المخصصة من الخدمات المصرفية للأعمال، والتي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

ويتوفر حساب إكسبو 2020 دبي من بنك الإمارات دبي الوطني لجميع المؤسسات المسجلة في سوق إكسبو 2020 دبي على الإنترنت (OMP - Online Marketplace)، البوابة الإلكترونية التي تتيح للشركات إيجاد فرص جديدة، وتسويق أعمالها، والتعاون مع الحدث العالمي وشبكته الواسعة من الشركاء والموردين.

وتشمل الباقة الجذابة أسعاراً تفضيلية ومزايا على المعاملات، ورأس المال العامل، والتمويل التجاري، ومعاملات الصرف الأجنبي، والقروض التجارية، وتهدف إلى دعم نمو وتطور الشركات المسجلة لمزاولة الأعمال مع "إكسبو 2020 دبي".

وفي هذا السياق، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "باعتبارنا الشريك المصرفي الرسمي لإكسبو 2020 دبي، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وهذا ما تهدف إليه الباقة الجديدة للخدمات المصرفية للأعمال والمصممة خصيصاً لدعم هذه الشركات وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يقدّمها هذا الحدث العالمي الضخم، تماشياً مع مواضيعه الفرعية: الفرص والتنقل والاستدامة".



وتضم قائمة المزايا التي يقدّمها حساب إكسبو 2020 دبي من بنك الإمارات دبي الوطني:

لا يوجد رسوم على شرط تحقيق الحد الأدنى من متوسط الرصيد الشهري للأشهر الـ 12 الأولى.

واحد من أدنى متطلبات متوسط الرصيد الشهري في الإمارات العربية المتحدة وهو قيمة (10,000 درهم) بعد أول 12 شهراً.

أسعار تفضيلية على المعاملات المصرفية، وعلى معاملات الصرف الأجنبي والتحويلات البرقية.

دعم تمويل التجارة لمتطلبات التمويل قصير الأمد.

دعم رأس المال العامل والقروض التجارية بشروط جذابة.

حلول نقاط البيع والحلول التجارية عبر "نتورك إنترناشيونال"، المزوّد الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشريك الاستحواذ التجاري الرسمي لإكسبو 2020 دبي.

من جانبه، أشار مختار صافي، المدير المالي لإكسبو 2020 دبي: "نعمل بالتعاون مع شركائنا في إطار التزامنا الراسخ بتمكين الشركات من مختلف الأحجام من اغتنام الفرص التجارية المتنوعة التي تتوفر في معارض إكسبو الدولية. وفي ظل الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنظيم ’إكسبو 2020 دبي‘، تسعدنا مبادرة بنك الإمارات دبي الوطني إلى اتخاذ هذه الخطوة المتمثلة في إطلاق منتج مصرفي مبتكر يساعد الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسجلة في سوق إكسبو 2020 دبي على الإنترنت على تحقيق الاستفادة القصوى من الخيارات المصرفية التفضيلية".

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وأضاف صافي: "يتمثل هدفنا في تخصيص 20 بالمئة من الإنفاق المباشر وغير المباشر في ’إكسبو 2020 دبي‘ للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها المحرك الاقتصادي الرئيسي لمختلف الاقتصادات. فمن شأن سوق إكسبو 2020 دبي على الإنترنت أن يسهم بتعزيز الأثر الاقتصادي لمثل هذا الحدث العالمي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي".

وسيجمع "إكسبو 2020 دبي" أكثر من 200 مشارك من بينهم دول ومؤسسات وشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات تعليمية. ويقدم سوق إكسبو 2020 دبي على الإنترنت فرصة للشركات من جميع الأحجام لاستعراض خبراتها ومنتجاتها خلال الحدث العالمي وأمام المشاركين فيه وشركائه والمرخصين والمقاولين الرئيسيين، فضلاً عن الشركات الأخرى المسجلة من شتى أنحاء العالم.

ويأتي إعلان بنك الإمارات دبي الوطني اليوم في إطار التزامه الاستراتيجي بتقديم منتجات وخدمات مصرفية ذات قيمة مضافة لتعزيز نمو الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتباره بنكاً محلياً رائداً، أقام بنك الإمارات دبي الوطني علاقات تعاون مع عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تساهم في الاقتصاد الإماراتي، مقدماً لها الدعم والمشورة المالية لتحسين نمو أعمالها وحماية استقرارها الاقتصادي.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني رائداً في القطاع المصرفي على صعيد الابتكار والحلول المصرفية الرقمية، وتعكس شراكته مع "إكسبو 2020 دبي" التزاماً مشتركاً بالمواضيع الفرعية للحدث العالمي والمتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة. وبوصفه شريك أول رسمي في مجال الخدمات المصرفية في "إكسبو 2020 دبي"، سيقدم البنك طيفاً من المنتجات المالية المبتكرة والخدمات المصرفية للزوار والمشاركين والجهات المنظمة للحدث العالمي.