الامارات | بلدية دبا تجمع (295) كيلو جرام من النفايات الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا تجمع (295) كيلو جرام من النفايات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبا متمثلة بإدارة خدمات العامة والبيئة قسم حماية البيئة للسنة الثالثة على التوالي حملة توعوية لجمع النفايات الإلكترونية تحت شعار " نفاياتك الإلكترونية خطر يهدد بيئتك" في شهر مايو 2019م، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية للمحافظة على البيئة بمشاركة شرائح المجتمع كافة و توعيتهم بمخاطر النفايات.

وتم توزيع منشورات توعوية على المدارس و على الجمهور للمشاركة في الحملة، وتم الإعلان عن الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ،وبلغ وزن النفايات التي تم جمعها خلال الحملة (295 ) كيلو جرام، وقد تنوعت النفايات الالكترونية بين أجهزة كهربائية والكترونية، وملحقات أجهزة الحاسوب القديمة.

وأوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا " إن تلك النفايات هي مشكلة عالمية لأنها تشكل خطرا على البيئة، وتأتي تلك الحملة في إطار خطة البلدية الرامية إلى إعادة تدوير النفايات والاستفادة من المخلفات، وحث جميع أفراد المجتمع على إعادة تدوير الإلكترونيات القديمة حتى تكون مدينة دبا بيئة نظيفة ومستدامة، وتم إعتماد محطة فرز النفايات على أن تكون مركزاً لتجميع النفايات الألكترونية "

وأضاف " أن هذه الحملة تعبتر شراكة إجتماعية تسهم في تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع والمحافظة على مواردنا الطبيعية والحد من استنزافها.