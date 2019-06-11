الإمارات تسلم "الصحة اليمنية" شحنة أدوية لمكافحة الملاريا

قدمت دولة الإمارات شحنة من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومكافحة انتشار الملاريا إلى وزارة الصحة اليمنية وذلك في إطار حملة الاستجابة العاجلة التي أطلقتها الدولة لإغاثة متضرري السيول في عدن ولحج وعدد من المحافظات اليمنية.

وفي هذا الصدد، وصلت إلى ميناء عدن أمس شحنة الأدوية التي تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تقديم المساعدة والعون للشعب اليمني الشقيق وكان في استقبالها الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة اليمنية والدكتورة إشراق السباعي وكيلة وزارة الصحة بحضور الدكتورة سعاد ميسري مدير عام المركز الوطني للإمداد الدوائي في اليمن ومحمد الشحي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعدن.

وأعرب الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة اليمنية عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على هذا الدعم والمساعدة العاجلة في وقت وظروف استثنائية تعيشها الصحة اليمنية في مختلف المحافظات جراء أحداث المنخفض الجوي والفيضانات، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيشمل مكاتب الصحة عبر خطة جاهزة سنعمل عليها بأسرع وقت ممكن.

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من جانبها أوضحت الدكتورة سعاد ميسري أن الشحنة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية مختلفة وسيتم إرسالها للمراكز والمستشفيات والوحدات الصحية في المحافظات اليمنية، لافتة إلى أن المساعدات الإماراتية حاضرة في كل الأوقات والأزمات، معربة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على هذا الدعم في وقت نحن بأمس الحاجة له.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت خلال السنوات الأربع الماضية دعماً كبيراً للقطاع الصحي في اليمن شمل ترميم وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية وإطلاق جسر بحري وجوي وبري لتقديم المساعدات الطبية والصحية بشكل مباشر وعبر المنظمات الدولية كما ساهمت بشكل كبير في دعم قطاع الصحة لمواجهة مرض الكوليرا.

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