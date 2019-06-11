الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام غائماً جزئياً مغبراً على بعض المناطق نهاراً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة، والموج في الخليج العربي وفي بحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط.

ويكون الطقس يوم "الأربعاء" صحواً بوجه عام غائماً جزئياً مغبراً على بعض المناطق نهاراً ويحتمل تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، والموج يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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بينما يكون الطقس يوم الخميس رطباً صباحاً على السواحل يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ظهراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة، والموج يكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس يوم الجمعة سيكون رطباً صباحاً على السواحل خاصة غرباً وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ظهراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة ويكون الموج خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم السبت رطباً صباحاً على السواحل يصبح غائماً جزئياً على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة. وموج البحر يكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

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