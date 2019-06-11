

ثبات مروان الخطيب (27 عاماً) من مدينة جنين، تُسجل #إنجازا طبيا وبحثيا جديدا، بتسجيلها #براءة اختراع عن تطوير تركيبات #دوائية جديدة تقوم بالتأثير على الخلايا العصبية وتُحسّن من أدائها بطرق مختلفة. وهذه التركيبات قد تفيد الأمراض #العصبية المختلفة وخاصة مرض #الزهايمر. على مدار أربعة أعوام عملت الدكتورة ثبات المتخصصة في علوم الأعصاب التطبيقية لاكتشاف #عقار يعالج مرض الزهايمر العصبي المجهول الأسباب والعلاج حتى اللحظة.

اكتشافها الذي جاء بعد أبحاث متواصلة في مجال الطب العصبي أهلها لتحصل على #براءة #اختراع بعد اكتشافها تركيبة #دوائية تحسن من أداء الخلايا العصبية المعروفة علميا بأنها خلايا غير قابلة للتجدد أو الانقسام لذا فإن الإصابة فيها تؤدي للمرض أو الشلل مباشرة.

وتقول الخطيب إنها اختارت مرض الزهايمر لأنه الأكثر انتشارا من بين أمراض الجهاز العصبي كما أنه مجهول الأسباب حتى اللحظة.

وحصلت الفتاة العشرينية "ثبات" على درجة امتياز في الدكتوراه في تخصص علوم الأعصاب التطبيقية، من كلية الطب في جامعة أبردين ببريطانيا هذا العام.#وصفة_سحرية

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كانت هذه تفاصيل خبر الباحثة الفلسطينية ثبات الخطيب تفك لغز الزهايمر وتتوج ببراءة اختراع في عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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