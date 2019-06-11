جيزي تستعرض أبنية حديثة ذات واجهات ذكية في مؤتمر عالم زاك لواجهات الأبنية 2019 في مصر.

رسّخت "جيزي" موقعها الريادي في مجال أتمتة الأبنية بعد طرح "جيزي كوكبيت"، وهو أول نظام لأتمتة الأبنية يستخدم تكنولوجيا ذكية للأبواب والنوافذ والسلامة، في مؤتمر "عالم زاك لواجهات الأبنية"، الذي عُقد في القاهرة بمصر، في 16 أبريل 2019.

يعدّ مؤتمر "عالم زاك لواجهات الأبنية" سلسلة من المؤتمرات الدولية تتناول موضوع تصميم وهندسة واجهات الأبنية. وناقش المؤتمر، في نسخته العالمية التاسعة والخمسين ونسخته الأولى في مصر، أحدث الابتكارات والتحديات في قطاع البناء والتشييد خاصة فيما يتعلق بالغلاف الخارجي للأبنية، وعرض أحدث الحلول التكنولوجية. وتشمل الجهات الراعية الرائدة لمؤتمر "عالم زاك لواجهات الأبنية" في القاهرة، بمصر، على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من شركة "شوكو"، و"جيزي"، و"هيلتي".

وشارك في هذا الحدث الاستراتيجي لعام 2019 الذي أقيم في القاهرة، بمصر، أكثر من 300 مندوب، بما في ذلك المعماريين والمصممين والمستشارين والمتخصّصين في بناء الواجهات والمقاولين وهيئات وخبراء في مجال هندسة الواجهات وممثلين عن العلامات التجارية العالمية الخاصة بمواد البناء.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال تشارلز كونستانتن، مدير عام "جيزي" في الشرق الأوسط: "من المُتوقّع أن تسشهد مصر وشمال أفريقيا تطورات هامة على المستوى العالمي، لتُسجّل في العام الحالي 2019، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد وتيرة متسارعة مماثلة خلال الأعوام الخمسة القادمة مع الأخذ في الاعتبار حجم استثمارات الحكومات الإقليمية في البنية التحتية. ونترّقب أن تضطلع مصر بدور ريادي في مجال البناء والتشييد بالتحديد حتى عام 2025. علاوة على ذلك، نتوقع أن تحقق مصر النمو الاقتصادي الأكبر في العالم العربي إلى جانب المملكة العربية السعودية، وخاصة في قطاع البناء والتشييد".

قدّمت "جيزي" "الواجهات الذكية من صنع ’جيزي‘" خلال مؤتمر "عالم زاك لواجهات الأبنية" 2019 الذي أقيم في مصر. وأرادت "جيزي" من ذلك تسليط الضوء على تاريخها وموقعها القيادي في مجال أتمتة الأبنية، وعلى أنظمتها الذكية ومراجع المشاريع الخاصة بالشركة في مصر.

وتابع تشارلز كونستانتن حديثه قائلاً: "إنه لفخر كبير بالنسبة لنا أن نشهد دائماً على المساهمة القيّمة التي يجلبها مؤتمر ’عالم زاك لواجهات الأبنية‘ إلى قطاع البناء والتشييد، إلى جانب تطرّقه إلى مواضيع التخطيط والتصميم والهندسة والهندسة المعمارية وإدارة المشاريع والسلامة والتطبيق والجودة والتكنولوجيا. وساهم الحدث الأخير الذي أقيم في 16 أبريل 2019 في القاهرة بمصر بإعادة ترسيخ عوامل المساهمة هذه. وبالفعل، عرضت هذه المنصة معارف مؤثرة وخبراء مطّلعين ومهارات وأكثر من ذلك. وإنني أهنىء القيّمين على تنظيم مؤتمر ’عالم زاك لواجهات الأبنية‘ برّمته على الجهود المتميزة والاحترافية الفريدة التي بذلوها إلى جانب شغفهم الأول المتمثل في تحسين وتطوير قطاع البناء والتشييد".

نظام "جيزي كوكبيت" لأتمتة الأبنية: تحكم ذكي وآمن وفعال بتكنولوجيا الأبنية

يُمكن من خلال وحدة التحكم المبتكرة هذه ربط مكونات النظام المؤتمتة ابتداءً من تقنيات الأبواب والنوافذ والسلامة من "جيزي" ومن غيرها من المصنعين، إضافةً إلى مراقبتها مركزياً والتحكم بها، حتى عبر استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. ومن خلال وحدة التفاعل "آي أو 420"، يمكن دمج منتجات "جيزي" في حلول الشبكات مع "بي إيه سي نت"، وربطها مع بعضها البعض عبر برتوكول "إم إس /تي بيه" من "بي إيه سي نت".

ويُعتبر الحل الكامل والمميز نظام أبواب مفصلية متعدد الوظائف ويُدار مركزياً مع مصراع آلي ويدوي. وبفضل تقنية وحدة دفع الباب "باورتورن" من "جيزي" المختبرة والموثوق بها الفعّالة والحائزة على جوائز، يجمع نظام الباب بين وحدة تحكّم بالأبواب يمكن الوصول إليها، وحماية لمخارج الطوارئ، وحماية من الحرائق، وتعزيز مقاومة السرقة، وحماية كاملة عند المرور عبر الباب والمراقبة عن بعد. ويُشكل التصميم الشامل لوحدة دفع الباب عبر مصراعي الباب عاملاً بصرياً.

وختم تشارلز كونستانتن قائلاً: "تهدف حلول الأبنية الذكية من ’جيزي‘ إلى توفير حلول البنية التحتية المؤتمتة والمترابطة لجعل الأبنية الحديثة أكثر راحة وأمانًا والحد من استهلاك الطاقة في نهاية المطاف. ومع إجراء العديد من الأبحاث لتطوير هذا المجال، نثق تماماً من أن حلول ’جيزي‘ الذكية لأتمتة الأبواب والنوافذ ومستقبل الواجهات ستحظى بقبول واسع في المنطقة".

"جيزي" هي واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطوير وتصنيع أنظمة البناء تستخدم تكنولوجيا ذكية للأبواب والنوافذ والسلامة. وتقدّم "جيزي" مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك أنظمة الأبواب الأوتوماتيكية وتكنولوجيا الأبواب، وأنظمة للزجاج، وأنظمة استخراج الدخان والحرارة، وأنظمة السلامة، فضلاً عن تكنولوجيا النوافذ والتهوية.

لمحة عن "جيزي"

ترمز علامة "جيزي" التجارية إلى الابتكار والمنتجات والعمليات والخدمات عالية الجودة. تعد "جيزي" إحدى الشركات الرائدة في السوق، وهي شريك موثوق به في جميع أنحاء العالم في منتجات وأنظمة الأبواب والنوافذ وتقنيات السلامة. وبغض النظر عن متطلبات الأبنية - تقدم "جيزي" الحلول الأمثل، وتجمع بين الميزة والأمن مع الراحة والتصميم. وتسهم وحدات محركات دفع الأبواب من "جيزي" في فتح الباب أمام خيارات تقنية وبصرية عدة. إذ يمر يومياً الملايين من الأشخاص عبر أبواب مجهزة بوحدات إقفال مثبتة في أعلى الباب من سلسلة "تي إس 5000"، ويستمتعون بالراحة الخالية من العوائق التي توفرها أنظمة الأبواب الأوتوماتيكية، على سبيل المثال: خطوط منتجات "سليم درايف" و"باورتيرن". وتتمتع أنظمة التصميم الزجاجية المتكاملة بخصائص جمالية تامة. وتمتلك "جيزي" أيضا ًمجموعة واسعة من منتجات تكنولوجيا النوافذ والتهوية. كما تتوفر أيضاً حلول كاملة وذكية لاستخراج الدخان والحرارة ومجموعة شاملة من أنظمة الأبواب لحلول التهوية واستخراج الدخان والحرارة من أجل الحماية الوقائية ضد الحرائق. وتشمل منتجات تكنولوجيا السلامة من "جيزي" حلولاً مختلفة في مجال طرق الهروب والإنقاذ، وتكنولوجيا الأقفال وأنظمة التحكم بالدخول. وبفضل خبرتها في مجال الأنظمة، تقوم "جيزي" بإنشاء حلول أنظمة متناسقة تجمع بين الميزات الفردية ومتطلبات الأمن ضمن نظام ذكي واحد. وتشمل أحدث الابتكارات نظام أتمتة الأبنية الجديد المعروف بـ "جيزي كوكبيت" ووحدات الواجهة لدمج منتجات "جيزي" في حلول ربط الشبكات التي من شأنها تحويل الأبنية إلى أبنية ذكية. وتشمل أحدث الابتكارات نظام أتمتة الأبنية الجديد المعروف ب"جيزي كوكبيت" ووحدات الواجهة لدمج منتجات "جيزي" في حلول ربط الشبكات التي من شأنها تحويل الأبنية إلى أبنية ذكية. حصدت "جيزي" العديد من الجوائز بفضل حلول منتجاتها التي يمكن العثور عليها في أبنية مشهورة في جميع أنحاء العالم. وتُمثل الشركة نحو 31 شركة فرعية تابعة لها، من بينها 27 شركة في الخارج، إضافة إلى شبكة خدمات وتوزيع تتسم بالمرونة والكفاءة العالية، وأكثر من 3000 موظف حول العالم. هذا وقد حققت الشركة عائدات تتخطى الـ430.4 مليون يورو للعام التجاري 2017 و2018. www.geze.com