تجارب استجمام مميزة يقدمها ريكسوس باب البحر لضيوفه في "أنجانا سبا"

أطلق نادي "أنجانا سبا" الصحي التابع لمنتجع ريكسوس باب البحر، مجموعة من الباقات والعروض الجديدة كليًا والتي تتضمن، باقات التدليك الباليَة والسويدية الخاصة بالأزواج، وجلسات العناية المرطبة ببشرة الوجه، والباقة العثمانية. واضعًا معاييرًا جديدة لتجارب الاستجمام المترفة.

فمقابل 700 درهم إماراتي فقط لا غير، يمكن للأزواج الاستمتاع بجلسات التدليك العلاجية المصممة خصيصًا لتعزيز التواصل والتناغم ما بين روحين. وستكون لديهم الفرصة للاختيار ما بين الجلسات السويدية أو الباليَة التي تتبع تقنيات مدروسة وفقًا للطرق الأصلية المعتمدة في كلا البلدين. حيث يوازن المختصون ما بين العناصر العلاجية والمريحة للأعصاب، لفك العقد وتمديد العضلات عبر حركات قوية ومهدئة في آن واحد لمدة 55 دقيقة.

ومقابل 400 درهم إماراتي فقط لا غير، يمكن للراغبين في إعادة الإشراقة إلى وجوههم الاستمتاع بجلسة علاج مرطبة لبشرة الوجه لمدة 55 دقيقة، كفيلة بإنعاش البشرة، وإعادة نضارتها وبريقها. وتتم على ثلاثة مراحل: تبدأ بالتنظيف فالتقشير ثم تزويد البشرة بسيروم طبيعي غني بالعناصر المرطبة يعمل على استعادة لمعانها الطبيعي ويمنحها إشراقة الشباب الذهبية.

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كما يتسنى للضيوف خوض رحلة استجمام عثمانية منعشة للحواس وفق الطرق العلاجية القديمة التي اعتمدت للسلاطين. ففي البداية يتم تنظيف الجسد باستخدام الصابون المغربي التقليدي الأسود، ثم يتم تقشير البشرة باستخدام قفازات الكيسة الخاصة، وفي الختام يلف كامل الجسد بقناع غسول مهدئ معزز بالطين المستخرج من جبال أطلس. إن هذه الجلسة العلاجية هي الخيار الأفضل للراغبين بالحصول على مزيج منظف يخلص الجسم من السموم ويريح الجسد والعقل والروح في آن واحد. وتستمر الرحلة بجلسات التدليك الحرارية التي تتم باستخدام تقنيات خاصة يعود تاريخها إلى القرون الماضية، تجمع ما بين العناصر الطبيعية المنتقاة بعناية والمنتجات الحرارية الدافئة. حيث تعمل الخصائص العلاجية للحرارة على إنعاش أنسجة الكولاجين، وتخفف من تصلب المفاصل، وتحد من الآلام والتشنجات العضلية والالتهاب، كما تعمل على تعزيز تدفق الدم في الأماكن المصابة. تتوفر هذه الجلسات ومدتها 80 دقيقة بسعر 650 درهم إماراتي للشخص الواحد.

يمكن للضيوف المقيمين وفق مبدأ الحجوزات الشاملة لجميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي الحصول على هذه العروض خلال شهر يونيو.