"مجموعة جميرا" تكشف النقاب عن مرافق الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في فنادقها بأبوظبي

كشفت "مجموعة جميرا"، مجموعة الفنادق العالمية الفاخرة، النقاب عن مرافق الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض التي تقدّمها محفظتها الفندقية الجديدة في أبوظبي. ويقدّم فندقا المجموعة، "منتجع جميرا في جزيرة السعديات"؛ و"منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي" اللذان تم افتتاحهما مؤخراً، خيارات مميزة تتناغم بين الشاطئ الخلّاب والصحراء الهادئة. ولا يكتمل تميّز مرافق المجموعة الموجهة لهذا القطاع الحيوي إلا بالموقع المتميز لفندق "جميرا في أبراج الاتحاد" في وسط المدينة النابض بالحياة.

ويوفّر "منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي" نشاطات صحراوية مذهلة، في حين يقدّم "منتجع جميرا في جزيرة السعديات" إطلاقات بحرية آسرة ومرافق متطورة. أما فندق "جميرا في أبراج الاتحاد" فيتمتع بموقع متميز وسط أبوظبي. ومن شأن هذه المزايا الاستثنائية استقطاب قطاع الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض على المستويين المحلي والعالمي.

وفي هذا السياق، قال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة جميرا": "تتبوأ إمارة أبوظبي مكانة رائدة كوجهة مميزة لقطاع الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وفي ضوء سمعتها المزدهرة كمركز ثقافي ونجاحها اللافت في استضافة عدد من الفعاليات الرياضية العالمية، نتوقع أن استمرار نمو هذا القطاع الحيوي وازدهاره. ولا شك أننا في ’مجموعة جميرا‘ نثمّن أهمية هذا القطاع، إذ حرصنا على تطوير مرافقنا الموجهة نحو الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض ضمن محفظتنا الفندقية الرائدة والجديدة في أبوظبي لتلبية احتياجات شتى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية".

وسواءً كان غرض الشركات أو الأفراد المشاركة في معرض أو تنظيم مؤتمر أو ندوة أو اجتماع لبناء فريق العمل أو أي نشاط أو احتفال، فإن فنادق ومنتجعات "مجموعة جميرا" في أبوظبي تقدّم أفضل المرافق ضمن ثلاث بيئات متنوعة، تنفرد كل منها بإطلالات خلّابة ومصممة خصيصاً لتلبية شتى احتياجات قطاع الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

ويحتضن فندق "جميرا في أبراج الاتحاد" الذي يتوسط مدينة أبوظبي أحد أهم مرافق عروض الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الصيفية، وأكبر مركز للمؤتمرات في أبوظبي، ويقدّم الفندق أسعار خاصة على الغرف تبدأ من 400 درهم (109 دولار)، شاملة وجبة الفطور على الحجوزات التي تبدأ من 10 غرف حتى 400 غرفة. ويضم الفندق الذي يجسّد أيقونة عمرانية مميزة قاعة للاجتماعات بقدرة استيعابية تصل إلى 1400 ضيف جلوساً أو 1000 ضيف وقوفاً لمآدب العشاء، إضافة إلى 13 غرفة اجتماعات، وجناح رئاسي. كما يقدم "جميرا في أبراج الاتحاد" أيضاً باقة اجتماعات حصرية بقيمة 180 درهم (49 دولاراً) تشمل استراحتين لتناول القهوة، ووجبة غداء مع مشروبات غازية، وإمكانية الوصول إلى أحدث التجهيزات (جهاز إسقاط وشاشة LCD).

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ويعتبر "منتجع جميرا في جزيرة السعديات" أول المنتجعات الفاخرة صديقة البيئة ضمن محفظة "مجموعة جميرا"، ويبعد 20 دقيقة فقط عن مطار أبوظبي الدولي، ويقدّم مرافق لاستضافة حفلات الزفاف، ومآدب الطعام، والمعارض، وفعاليات إطلاق المنتجات، والحفلات على تنوعها. وتمتلك مرافق الحفلات مدخلاً خاصاً منفصلاً ومنطقة ما قبل انعقاد الفعالية، بينما توفر الحدائق الوارفة ذات المناظر الطبيعية الآسرة موقعاً مثالياً لتنظيم حفلات الزفاف والاحتفالات السنوية. وتشمل عروض الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الصيفية في "منتجع جميرا في جزيرة السعديات" باقة اجتماعات بأسعار تبدأ من 200 درهم (55 دولار) مع استراحتين لتناول القهوة ووجبة غداء.



أما "منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي" الذي تم افتتاحه في شهر يناير، فيتربع وسط صحراء أبوظبي الخلابة، ويحتضن مرافق متنوعة لإقامة الفعاليات، ويجسّد ملاذاً مثالياً لإقامة الحفلات المميزة بدءاً بالاحتفالات السنوية إلى النشاطات المصممة خصيصاً لبناء فرق العمل والتي تشمل الجولات الصحراوية ورحلات السفاري، ويبعد المنتجع الذي يعتبر وجهة فريدة من نوعها 45 دقيقة عن مطار أبوظبي الدولي و90 دقيقة عن دبي. وبغرض إقامة مناسبات وحفلات الزفاف المميزة، يمكن لقاعة الحفلات استيعاب 100 شخص جلوساً. أما أولئك الباحثين عن تجربة ضيافة عربية أصيلة، يمكنهم التوجه إلى مخيم المبيت الصحراوي الذي يتميّز به المنتجع لخوض تجربة تناول الطعام على الطريقة البدوية الأصيلة مع نشاطات ترفيهية حية. وبالنسبة للمناسبات والفعاليات الأكبر، يمكن اختيار ساحة المنتجع الأمامية المطلّة على الكثبان الرملية الخلابة، فهي الخيار المثالي لمثل هذه الاحتفالات.

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