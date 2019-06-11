أردني يفوز بمائة ألف درهم عبر حملة تطبيق الأنصاري للصرافة

أعلنت الأنصاري للصرافة، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، عن فوز فراس زياد أبو ناعمة من الأردن، والذي يعمل كمدير في إحدى الشركات العاملة في دبي، بالجائزة الرئيسية لحملة تطبيقها الذكي والتي أجرتها مؤخراً في الفترة من 1 أبريل وحتى 24 مايو 2019، بعد أن قام بإرسال حوالة مالية من خلال التطبيق، ما أتاح له فرصة دخول السحب على هذه الجائزة القيمة.

وقال محمد بيطار، نائب المدير العام لشركة "الانصاري للصرافة": "نهنئ فراس أبو ناعمة على فوزه بالجائزة الكبرى وقدرها 100.000 درهم، ليكون من بين الفائزين العرب المحظوظين الذين ربحوا من خلال عروضنا الترويجية المختلفة. ونحن سعداء بتنامي قاعدة عملائنا ممن يستخدمون التطبيق لإرسال الأموال، الأمر الذي يعكس ثقتهم بهذا التطبيق ورضاهم عن هذه الخدمة. وسنواصل جهودنا في دفع عملية التحول الرقمي من أجل تقديم أحدث الخدمات لعملائنا ومنحهم تجربة استثنائية ترقى إلى مستوى توقعاتهم وتسهم في إسعادهم."

من جهته، قال فراس أبو ناعمة: "أنا سعيد للغاية بفوزي بجائزة الـ 100.000 درهم والتي لم أكن أتوقعها. وأود أن أشكر الأنصاري للصرافة على هذه المكافأة الرائعة، وكذلك على توفيرهم لهذا التطبيق السهل والمريح والذي أقوم باستخدامه لإرسال الأموال منذ أكثر من عام."



ويذكر بأن شركة الأنصاري للصرافة قامت بإطلاق تطبيقها للهاتف المحمول كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل والتي تهدف من خلاله إلى توسيع نطاق الخدمات وتعزيز راحة عملائها.

