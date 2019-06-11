كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة في دبي تنتج نظارات مزودة بتقنية التعرف على الوجوه

من محطات القطار وقاعات الحفلات الموسيقية إلى الملاعب الرياضية والمطارات، أصبحت تقنية التعرف على الوجوه شائعة في الكثير من الأماكن العامة.

ويمكن لهذه النظارات الذكية التي تدعم التعرف على الوجوه أن تنشر هذه التقنية في كل مكان.

وتصنع النظارات نفسها من قبل شركة Vuzix الأمريكية، بينما تقدم شركة NNTC ومقرها دبي ببرمجة خوارزميات التعرف على الوجه وتغليف المنتج النهائي.

وتمت تسمية هذه التقنية باسم iFalcon Face Control Mobile بواسطة NNTC، وتحتوي نظارات AR على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل مضمنة في الإطار وتتيح للمستخدم مسح الوجوه ضمن حشد من الناس ومقارنة النتيجة بقاعدة بيانات تحتوي على مليون صورة. ويتم إرسال إعلامات حول التطابقات الإيجابية إلى شاشة النظارات الشفافة المضمنة في العدسة.

وتفتخر NNTC أن خوارزميات التعرف على الوجوه قادرة على اكتشاف ما يصل إلى 15 وجهًا لكل إطار في الثانية، وقادرة على تحديد هوية شخص في أقل من ثانية. ومع ذلك، فإن أداء هذه الخوارزميات يتغير دائمًا.

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وتقول NNTC إنها أنتجت حتى الآن 50 زوجًا من النظارات تدعم التعرف على الوجوه، ويتم نشرها حاليًا في العديد من العمليات الأمنية” في أبو ظبي.